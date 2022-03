Congo-Brazzaville : dix ans après l'explosion du dépôt d'armes de Mpila

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 16:34

Il y a dix ans jour pour jour, les habitants de Brazzaville se réveillaient en sursaut après l'explosion d'un dépôt d'armes en plein cœur de la capitale congolaise. Ce drame avait fait plus de 300 morts et 2 500 blessés. Des milliers d'habitations avaient été détruites et 17 000 personnes s'étaient retrouvées à la rue. Dix ans plus tard, le souvenir de cette journée tragique hante encore les Brazzavillois et de nombreuses victimes attendent toujours une aide du gouvernement pour se reloger.