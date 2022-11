Cinéma : "Riposte féministe", portrait d’une jeunesse révoltée

information fournie par France 24 • 09/11/2022 à 15:12

Avec "Riposte féministe", Marie Perennès et Simon Depardon racontent le combat des "colleuses", ces collectifs de femmes qui luttent contre les violence sexistes et sexuelles en affichant leurs slogans sur les murs. Louise Dupont et Thomas Baurez les accueillent en plateau. Également à voir en salles : Benoît Magimel à Tahiti dans "Pacifiction : Tourments sur les îles" d’Albert Serra et la suite très attendue de "Black Panther", après le décès de son interprète principal Chadwick Boseman.