Christian Saint-Etienne : "Bayrou va réussir à faire voter le budget, mais avec des mesures fiscales néfastes !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 08/01/2025 à 14:05

Christian Saint-Etienne, économiste et professeur au Conservatoire national des arts et métiers, était l'invité de l'émission Ecorama du 8 janvier 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur la retraite par capitalisation, sur la réindustrialisation de la France et sur le projet de budget 2025.