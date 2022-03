information fournie par France 24 • 09/03/2022 à 17:58

Après un parcours migratoire périlleux, de nombreuses femmes peinent à s'insérer professionnellement. Le dispositif "The Human Safety Net" aide les femmes réfugiées à se former et à développer leur projet professionnel ou associatif. Reportage pour FRANCE 24 d'Elise Marne.