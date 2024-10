information fournie par France 24 • 28/10/2024 à 15:29

Parmi les grands exports musicaux français, on retrouve Cassius, composé de Hubert Blanc-Francard (aka Boombass) et du regretté Philippe Zdar. À eux deux, ils ont fait vibrer les dancefloors du monde entier grâce à des tubes comme "My Feeling For You", "Cassius 1999" ou encore "I <3 U So". Boombass est passé par France 24 pour nous parler de la nouvelle compilation "Cassius Best Of 1996-2019" qui célèbre la carrière de groupe à travers les différentes ères de la French touch.