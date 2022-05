Cameroun : l'impunité perdure malgré une forte hausse du nombre de féminicides

information fournie par France 24 • 03/05/2022 à 16:09

Les violences conjugales sont en nette progression au Cameroun. Entre 2019 et 2020, au moins 130 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints et 60 % de femmes sont victimes de violences conjugales, selon la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Des statistiques alarmantes dans une société patriarcale où la justice ne joue pas toujours son rôle, les associations de défense des droits des femmes dénonçant la corruption de certains magistrats et l'absence de sanctions. Elles s'efforcent tant bien que mal d'apporter un peu de réconfort aux victimes désemparées.