Camélia Jordana sur tous les fronts

France 24 • 09/10/2020 à 16:33

À 28 ans elle a déjà trois albums et une quinzaine de films à son actif. Camélia Jordana a prouvé qu'elle n'était pas qu'une chanteuse de télé-crochet et confirme peu à peu sa place dans le cinéma français. Engagée, l'artiste se fait aussi remarquer pour ses prises de positions féministes et antiracistes, parfois controversées. Dans ce numéro, elle évoque avec Louise Dupont son actualité cinéma du moment. Deux films aux registres bien différents : « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » d'Emmanuel Mouret et « Parents d'élèves » avec Vincent Dedienne.