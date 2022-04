Bruno Cautrès, politologue : "certains seront des mauvais perdants" à la présidentielle

information fournie par France 24 • 04/04/2022 à 12:15

À moins d'une semaine du premier tour de la présidentielle française, le politologue français Bruno Cautrès fait le point sur les enjeux du scrutin et surtout sur le nombre très élevé de Françaises et Français qui ne savent toujours pas pour qui voter. "L'idée que les citoyens votent par devoir civique est une idée qui est en recul", note ce chercheur du CNRS et enseignant au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).