Broadpeak s'introduit en Bourse sur Euronext Growth

31/05/2022

Broadpeak est une société rennaise créée en 2010 et spécialiste des logiciels pour améliorer et faciliter le streaming vidéo.

Elle s'introduit actuellement en Bourse sur Euronext Growth et compte lever 20 millions d'euros.

Son PDG, Jacques Le Mancq était sur le plateau de Ca bouge sur les marchés pour détailler les ambitions de Broadpeak, tant en termes de stratégie que d'objectifs financiers.

La période d'inscription est ouverte jusqu'au 7 juin prochain pour un prix de l'action compris entre 6,41 et 7,05 euros. Broadpeak est reconnue entreprise innovante et, à ce titre permet de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, et elle est éligible au PEA et au PEA-PME.