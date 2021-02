Brexit : à Jersey, l'avenir incertain des pêcheurs normands et bretons

France 24 • 15/02/2021 à 16:04

La majorité des pêcheurs français ont retrouvé espoir grâce à un accord trouvé in extremis entre l'UE et le Royaume-Uni, leur permettant de continuer de pêcher dans les eaux britanniques. Mais pour les pêcheurs normands et bretons des côtes qui font face aux îles anglo-normandes, le Brexit est synonyme de catastrophe. Il annule en effet les accords de la baie de Granville de 2004, qui leur permettaient de pêcher dans les eaux territoriales de Jersey. Après le Brexit, l'île a donc refusé l'accès aux 340 navires français, avant d'accorder un permis provisoire jusqu'au 30 avril. Mais ensuite, la situation des pêcheurs est clairement menacée. Julia Kim et David Gilberg sont allés à leur rencontre en Normandie, sur la côte du Cotentin.