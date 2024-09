information fournie par France 24 • 08/09/2024 à 11:30

Le Venezuela a révoqué samedi de "manière immédiate" l'autorisation donnée au Brésil de représenter l'Argentine dans le pays, et notamment de gérer la résidence de l'ambassade où sont réfugiés six cadres de l'opposition depuis mars. Récit de Pierre Le Duff et Nick Rushworth.