Booba : de "Boulbi" au cosmos

France 24 • 05/03/2021 à 23:50

Rendez-vous avec Booba à l'occasion de la sortie de son 10e et dernier album, "Ultra". Tour d'horizon sur ses 25 ans de carrière. De ses débuts dans le rap en 1996 à son amour pour l'Afrique, de sa fascination pour le cosmos et la géopolitique jusqu'à ses projets d'avenir en tant que producteur, découvrez la discussion à bâton rompu, sincère et surprenante, entre Juliette Fievet et le Duc de Boulogne. Dans cet épisode, c'est la légende Alpha Blondy qui offre la vidéo surprise.