Balkans : le spectre de la guerre ?

information fournie par France 24 • 24/01/2022 à 16:02

Après l'expulsion de Novak Djokovic d'Australie où il a tenté de disputer l'Open de tennis, le peuple serbe a pris fait et cause pour son champion. Pendant 12 jours, la Serbie s’est sentie à nouveau pointée du doigt, au moment même où une poussée de fièvre nationaliste gagnait ses ex-républiques de Bosnie et du Kosovo. Ce conflit des Balkans qui endeuilla l'Europe comme jamais depuis la seconde guerre mondiale est-il vraiment derrière nous ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.