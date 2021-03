Avec la crise sanitaire, les trafics de drogues en voie d'ubérisation

France 24 • 04/03/2021 à 16:25

Commander de la drogue comme on commanderait une pizza... En France, la crise du coronavirus a forcé les trafiquants de drogue à trouver de nouveaux moyens de distribution et de vente. Les dealers font leur publicité et leurs promotions sur internet, reçoivent les commandes sur des messageries cryptées et livrent à domicile, souvent grâce à des livreurs qui passent inaperçus dans la masse des livraisons de repas et de colis. Enquête sur ce phénomène aussi appelé "Uber shit".