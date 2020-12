France 24 • 03/12/2020 à 16:30

Aux États-Unis, le mythe du cow-boy est souvent représenté par un homme blanc. Pourtant, près de la moitié d'entre eux étaient des personnes de couleur : des Mexicains, des Indiens et notamment des Afro-Américains. On estime que durant la conquête de l'Ouest, un tiers des cow-boys avaient la peau noire. Reportage de nos confrères de France 2, Loïc de la Mornais et Fabien Fougère.