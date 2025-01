Aurélien Sonet (DG de Pluxee) : "Il faudra deux ou trois ans pour mesurer le succès de la scission avec Sodexo !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 29/01/2025 à 14:05

Un an après sa scission avec Sodexo, Aurélien Sonet, DG de Pluxee, le spécialiste des titres-restaurant et cadeau, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 janvier 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la bataille sur le marché des avantages aux salariés, l’évolution de la réglementation des titres-restaurant en France et les résultats financiers solides.