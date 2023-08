Au Pakistan, des chrétiens attaqués pour "blasphème" reviennent dans leur quartier saccagé

information fournie par France 24 • 29/08/2023 à 15:02

Dans la province du Pendjab, un quartier chrétien a été pris d’assaut et saccagé, le 16 août, dans un nouvel accès de violence dû au fléau du blasphème au Pakistan. Deux frères chrétiens ont été accusés d’avoir profané le Coran. Malgré leur arrestation, une foule de fanatiques s’est déchainée sur des quartiers chrétiens dans cette province de l'est du pays. Aucune victime n’est à déplorer, les habitants ayant pu fuir, mais plusieurs églises et habitations ont été incendiées et un cimetière vandalisé. Une centaine d’émeutiers et de religieux ont été arrêtées. La communauté chrétienne, qui représentent à peine 2 % de la population pakistanaise, est régulièrement prise pour cible après des accusations de blasphème souvent non fondées. Reportage de Shahzaib Wahlah et Sonia Ghezali avec la collaboration de Talha Saeed.