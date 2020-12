Attentats de 2015 : un procès pour l'histoire

France 24 • 16/12/2020 à 20:13

Un procès hors-norme et un verdict pour l'Histoire. Le procès des attentats de Charlie Hebdo s'achève après 54 jours de débats, 3 mois d'audience interrompus à deux reprises pour cause de coronavirus, et jalonné de trois attaques terroristes sur le sol français. Un procès suivi de la Turquie au Pakistan en passant par l'Afghanistan, qui s'est pourtant déroulé sans les auteurs de l'attaque, Amédy Coulibaly et les frères Kouachy, abbatus par les forces de l'ordre à l'époque des faits. Les accusés ont été condamnés à des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité.