Attaque en Ukraine : manifestation contre l'invasion de l'Ukraine devant l'ambassade russe à Paris

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 15:10

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. La communauté internationale a très largement condamné les actions de la Russie et promet des sanctions. Ce jeudi après-midi, quelques centaines de personnes, dont les candidats à la présidentielle Yannick Jadot et Christiane Taubira, se sont rassemblés devant l'ambassade de Russie à Paris pour protester contre l'invasion russe et montrer leur soutien aux Ukrainiens.