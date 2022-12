information fournie par France 24 • 26/12/2022 à 07:43

A la Une de la presse, ce lundi 26 décembre, les réactions à la fusillade qui a causé la mort de trois Kurdes, vendredi, à Paris. Le coupable présumé dit avoir agi par «haine des étrangers». La décision des autorités chinoises de ne plus publier les chiffres quotidiens des contaminations et des décès liés au Covid-19. Une plainte déposée contre la Fifa en Suisse. Et une querelle franco-argentine.