Allègement des mesures sanitaires: "Ceci n'est pas un déconfinement"

France 24 • 24/11/2020 à 07:50

A la Une de la presse, ce mardi 24 novembre, le feu vert finalement accordé par Donald Trump au processus de transition, ce qui va permettre à l'équipe de son successeur Joe Biden de se mettre enfin au travail. Les spéculations sur la possible normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Les attentes avant l'intervention télévisée, ce soir, d'Emmanuel Macron - qui devrait annoncer des mesures d'allègement du confinement. L'épineuse question des sapins de Noël. Et une attestation de déplacement dérogatoire pas banale.