France 24 • 28/09/2020 à 11:58

De nouvelles mesures de restrictions viennent d'entrer en vigueur pour tenter de freiner le nombre de nouveaux cas de Covid-19. À Marseille, les bars et restaurants sont fermés pour 15 jours. Les restaurateurs de la cité phocéenne sont partagés entre colère et désarroi. Le chef doublement étoilé Alexandra Mazzia appelle au calme et à 'serrer les rangs.'