Alerte aux roquettes dans le nord d'Israël : "Une réponse à la mort d'un chef militaire du Hezbollah"

information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 15:39

Le Hezbollah libanais a tiré jeudi 4 juillet plus de 200 roquettes et lancé des drones explosifs sur le nord d'Israël, faisant redouter une nouvelle escalade militaire dans cette région en marge du conflit dans la bande de Gaza. La guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque du Hamas sur le sol israélien s'accompagne d'une flambée des violences à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah, allié du mouvement islamiste palestinien, ont gagné en intensité ces dernières semaines. Les précisions de Serge Berberi, correspondant de France 24 au Liban.