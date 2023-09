Alain Minc : "Je ne vois pas pourquoi un krach arriverait !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 25/09/2023 à 14:10

Alain Minc, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 25 septembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la correction sur les prix de l'immobilier, l'abandon de la vente à perte du carburant, l'aide de 100 euros par an pour les 50% de travailleurs les plus modestes, la hausse des prix des carburants, la planification écologique, et la montée de Donald Trump dans les sondages d'intentions de vote.