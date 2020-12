France 24 • 25/12/2020 à 11:01

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu jeudi un accord in extremis sur leurs futures relations commerciales éloignant ainsi la perspective d'un divorce chaotique au terme d'un feuilleton qui a porté un rude coup au projet d'unité européenne. Retour sur ce texte déterminant pour l'avenir des Britanniques et des Européens.