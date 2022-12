ABL Diagnostics fait le point sur son activité

information fournie par Boursorama • 12/12/2022 à 11:16

ABL Diagnostics est une société fondée en 2015 et spécialisée dans le développement de logiciels de collecte et de traitement des bases de données médicales, de mesure de la qualité des soins, de diagnostic par génotypage des maladies infectieuses.

Sur le plateau de l'Actu Bourse, Chalom Sayada et Ronan Boulmé, respectivement fondateur et directeur Général de la société, font le point sur son activité, l'évolution de son marché e de ses débouchés. Ils évoquent également l'introduction en Bourse originale via un reverse take over et détaillent les opérations à venir pour améliorer la liquidité du titre.

Vidéo sponsorisée.