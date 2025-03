A cause de Trump, la BCE contrainte à la prudence ?

information fournie par Ecorama • 07/03/2025 à 14:10

Entre les tensions avec les Etats-Unis sur la question de l’Ukraine et les investissements de réarmement massifs attendus en Europe, la BCE navigue à vue dans un environnement éminemment complexe. Lors de sa dernière réunion de politique monétaire ce jeudi, elle a donc baissé pour la 6ème fois ses taux d’intérêt, désormais à 2,5%, mais de plus en plus de gouverneurs plaident pour une pause en avril. L'analyse de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 7 mars 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com