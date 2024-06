information fournie par France 24 • 05/06/2024 à 10:44

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient sur les plages de Normandie, marquant le début de la libération de la France et de l'Europe occupée par l'Allemagne nazie. Cette opération militaire historique, connue sous le nom de Débarquement de Normandie, a été préparée pendant des mois dans le plus grand secret, et la ville de Portsmouth en Angleterre a joué un rôle crucial dans son succès.