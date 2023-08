information fournie par France 24 • 23/08/2023 à 14:27

Le sommet des BRICS, les pays émergents, suscite un intérêt croissant. Il a commencé hier en Afrique du Sud. Nouvelle prise de parole ce mercredi des 5 leaders des BRICS. Un même message reste martelé : non à l'hégémonie occidentale, oui à plus de multilatéralisme, une coopération d'égal à égal. Caroline Dumay, correspondante FRANCE 24 à Johannesburg, nous en dit plus.