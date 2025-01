Où investir en Bourse en 2025?

Découvrez les secteurs d’investissement clés pour 2025: tech, santé, obligations, or, cryptos et marchés étrangers. Conseils pour diversifier et optimiser votre portefeuille.

Sommaire:

1er conseil Bourse: Penser aux valeurs défensives

2e conseil Bourse: Explorer les marchés étrangers

3e conseil Bourse: Diversifier avec les cryptomonnaies et l’or

4e conseil Bourse: S’intéresser aux obligations

5e conseil Bourse: Cap sur la technologie et l’intelligence artificielle pour 2025

6e conseil Bourse 2025: Prendre en compte le luxe

7e conseil Bourse: Les entreprises pharma et le secteur de la santé sont pertinents

1er conseil Bourse: Penser aux valeurs défensives

L’année 2024 est marquée par des incertitudes politiques et des tensions géopolitiques majeures (la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien…). Cette année, la Bourse de Paris a connu un net recul, à presque -2,15%. L’indice CAC 40 a sous-performé, pénalisé par ce climat instable. Dans ce contexte peu favorable, les valeurs dites «défensives» peuvent représenter un refuge intéressant.

Il s’agit des entreprises peu exposées aux fluctuations économiques rapides à la hausse ou à la baisse. Par nature, elles subissent moins fortement les variations des marchés et offrent une certaine stabilité dans des périodes troublées. Elles sont généralement issues de secteurs comme:

La grande distribution (Carrefour),

Les services aux collectivités (Veolia),

La santé (Sanofi, EssilorLuxottica),

Les télécommunications (Orange).

2e conseil Bourse: Explorer les marchés étrangers

En 2024, les marchés américains ont réalisé des performances exceptionnelles: +24 % pour le S&P 500 et +30 % pour le Nasdaq Composite. Ils ont démontré leur force, y compris dans un contexte international instable. S’exposer aux marchés américains en 2025 peut être une opportunité.

Pour investir facilement outre-Atlantique, les ETF (des fonds indiciels cotés) sont une solution accessible et efficace. Par exemple, des fonds comme Amundi Nasdaq-100 ou iShares Core S&P 500 permettent de répliquer les performances d’indices américains. Ils sont disponibles via un compte-titres ordinaire (CTO). Certains sont éligibles au PEA.

3e conseil Bourse: Diversifier avec les cryptomonnaies et l’or

En 2024, la plus connue des cryptomonnaies (le Bitcoin) a franchi la barre des 100.000 dollars. Cette monnaie témoigne d’une progression spectaculaire de +1216% sur cinq ans. Cependant, il s’agit toujours d’une classe d’actifs imprévisible, pouvant fluctuer rapidement et fortement. En 2021, le bitcoin valait 64.000 dollars avant de chuter à 16.000 un an plus tard. Là encore, vous pouvez investir dans des ETF répliquant le cours de cette monnaie, car le ticket d’entrée risque d’être encore élevé en 2025 pour un investissement en direct. Toutefois, il faut se souvenir d’investir seulement une partie de votre épargne dont vous n’avez pas besoin. Le risque de perte en capital est grand.

En 2025, vous pouvez également vous tourner vers l’or: c’est l’actif refuge par excellence. Son cours a bondi de 25 % en un an, pour franchir la barre des 2600 dollars. Ce métal précieux a la particularité de rassurer les investisseurs en période d’incertitudes ou face à un climat géopolitique tendu, grâce à son caractère tangible. L’or et les cryptomonnaies sont des actifs à envisager dans une optique de très long terme (15 ans ou plus). Une règle couramment appliquée consiste à allouer entre 5% et 10% de votre portefeuille global à ces deux classes d’actifs.

4e conseil Bourse: S’intéresser aux obligations

Les obligations représentent une option intéressante pour diversifier vos placements ou sécuriser votre portefeuille. Investir dans des fonds obligataires consiste à acquérir des titres de créance. Ils soient émis par des entreprises (dans ce cas, ce sont des obligations à haut rendement) ou par des États.

En 2025, le recul de l’inflation doit encore encourager les banques centrales à adopter une politique monétaire plus accommodante. Cette évolution rend les obligations à haut rendement attractives, notamment celles à maturité courte (entre un et trois ans). En effet, elles offrent une meilleure visibilité et comportent moins de risques que les obligations à long terme.

5e conseil Bourse: Cap sur la technologie et l’intelligence artificielle pour 2025

En 2024, le secteur de la tech s’est montré marquant. Les «sept magnifiques» - Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta (ex-Facebook), Tesla - ont d’ailleurs largement contribué aux performances impressionnantes des indices américains. La détente monétaire amorcée au second semestre 2024 peut se prolonger en 2025. La baisse des taux d’intérêt favorise particulièrement les actions des entreprises de croissance.

Avec un marché de l’Intelligence Artificielle (IA) évalué à plusieurs milliards de dollars et promis à une croissance exponentielle, le secteur doit rester au centre de l’attention en 2025. Nvidia, pionnier de l’IA, en est le parfait exemple. La société a fait le pari de l’IA avant tout le monde et a vu sa valeur progresser de 185% en 2024. Pour investir dans Nvidia, il est nécessaire de disposer d’un compte titres. Pour une exposition plus large au secteur via des ETF, des options telles que Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened ou Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data sont disponibles.

Avec un PEA, il est possible d’investir dans des ETF incluant des entreprises majeures de la tech, comme l’Amundi PEA NASDAQ-100 ETF cité précédemment ou l’Amundi Stoxx Europe 600 Technology ETF. Par ailleurs, les marchés émergents comme la Chine et l’ Inde peuvent aussi se montrer intéressantes en matière de tech. Des entreprises jeunes et prometteuses peuvent présenter des opportunités. Toutefois, la prudence est de mise sur ces marchés et chaque investissement doit être soigneusement mesuré.

Un autre domaine prometteur, mais encore très précoce, est celui de la technologie quantique. Des entreprises comme Alphabet (Google), IBM ou Intel, cotées en bourse, ouvrent la voie en matière de recherche et développement dans cette révolution informatique. Cependant, ce secteur reste à aborder avec précaution, compte tenu de ses incertitudes et de son horizon à long terme.

6e conseil Bourse 2025: Prendre en compte le luxe

Après une année morose en 2024, marquée par le ralentissement de la consommation en Chine et l’essor des plateformes de revente, le luxe pourrait bien rebondir en 2025. Des acteurs comme UBS ou HSBC anticipent une stabilisation de la demande chinoise et une reprise aux États-Unis. Avec des baisses significatives en 2024 (-23% pour L’Oréal, - 13% pour LVMH, -40% pour Kering), certaines valeurs du luxe deviennent (un peu) plus accessibles. Cela peut être le moment d’investir.

À noter Hermès fait figure d’exception, avec une hausse de +22% sur l’année, rendant son titre encore moins abordable pour les portefeuilles modestes.

7e conseil Bourse: Les entreprises pharma et le secteur de la santé sont pertinents

La santé connaît une révolution avec l’arrivée des médicaments GLP-1 (Glucagon-like peptide-1), offrant une perte de poids durable et spectaculaire. Avec un taux d’obésité chez l’adulte ayant plus que doublé depuis 1990, le marché potentiel est immense. Des entreprises comme Novo Nordisk (NVO), Eli Lilly & Co ou Pfizer peuvent tirer parti de cette avancée à long terme. Il est possible d’investir dans ces sociétés via un CTO. Autre option: investir dans des ETF sectoriels comme Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ou le iShares MSCI World Health Care.