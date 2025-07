L’expert ETF de Bloomberg pense que les ETF Bitcoin pourraient tripler les ETF or d’ici cinq ans

Selon Balchunas, le succès fulgurant des ETF Bitcoin a surpassé les prévisions les plus optimistes.

Eric Balchunas anticipe une adoption massive des ETF crypto alors que la financiarisation du bitcoin s'accélère

Les ETF Bitcoin cotés aux États-Unis pourraient dépasser et même tripler les actifs sous gestion des ETF adossés à l'or au cours des cinq prochaines années, selon Eric Balchunas, analyste senior ETF chez Bloomberg. Dans un entretien accordé récemment à CoinShares, l'expert a partagé sa vision très optimiste pour les ETF crypto, tout en analysant l'évolution du paysage réglementaire et les comportements des investisseurs particuliers.

Auteur de plusieurs ouvrages sur les marchés financiers dont The Bogle Effect, Balchunas estime que les ETF Bitcoin profitent d'un cadre avantageux combinant accessibilité, sécurité et reconnaissance institutionnelle. « Aujourd'hui, les ETF Bitcoin américains totalisent plus de 40 milliards de dollars de flux nets, et avec l'effet marché, ils approchent les 120 milliards d'actifs. C'est presque autant que les ETF or. Et ils pourraient tripler ces derniers dans les 3 à 5 ans. »

Voici trois idées clés issues de cette interview :

1. Les ETF Bitcoin ne font que commencer

Selon Balchunas, le succès fulgurant des ETF Bitcoin a surpassé les prévisions les plus optimistes. Bloomberg anticipait initialement entre 10 et 15 milliards de dollars de flux nets sur un an. Résultat : 38 milliards, soit plus du double. « L'or a mis une décennie à atteindre ce seuil. Le Bitcoin y est arrivé en quelques mois. »

Pour les particuliers, les ETF représentent une alternative simple à la complexité de l'univers crypto. « Pas besoin de wallet ni de transfert bancaire complexe : vous vous connectez à Schwab, cliquez sur ‘Acheter', et c'est tout. »

2. Le dépôt de BlackRock a changé la donne

L'analyste voit dans le dépôt de BlackRock pour un ETF Bitcoin, en juin 2023, un tournant historique. Survenant après l'effondrement de FTX, ce geste a offert une validation institutionnelle majeure. « Quand le plus grand gestionnaire d'actifs du monde se positionne sur le Bitcoin, tout le monde se demande ce qu'il a compris que les autres ignorent. »

L'arrivée d'acteurs comme Fidelity ou Ark a ensuite consolidé cette dynamique. Pour Balchunas, c'est le début de la financiarisation du Bitcoin.

3. Un cadre réglementaire plus favorable

Avec l'arrivée d'un nouveau président à la SEC et un climat politique plus favorable, Balchunas estime que le cadre américain évolue rapidement. Il anticipe l'approbation de nouveaux ETF spot sur d'autres cryptos, comme Dogecoin, et même des actifs mèmes.

« L'ETF reste la voie royale pour l'adoption. Tant que les portefeuilles Bitcoin ne seront pas aussi simples qu'une app de fantasy football, les investisseurs resteront sur les ETF. »

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Ce contenu ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.