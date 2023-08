Comprendre l’univers de la Bourse en 5 minutes

Chaque titre financier représente une valeur évoluant en temps réel à la Bourse, en fonction de l’offre et de la demande. ( crédit photo : GettyImages )

L’univers de la Bourse peut sembler obscur pour les non-initiés. Qu’est-ce qu’un titre, une action, une obligation, une valeur, une société cotée, un dividende ? Comment trader des matières premières ou des devises ? Une fois franchi le cap de la compréhension de certains termes et du fonctionnement général des marchés financiers, vous êtes prêt à faire vos premiers pas en Bourse.

Sommaire:

La Bourse, c’est quoi?

Quels sont les types de titres financiers?

Que sont les actions d’entreprises?

Les obligations

Le marché boursier des matières premières et des devises

Les produits dérivés

La Bourse, ou le marché boursier, correspond à un espace (physique ou virtuel) dans lequel vous pouvez acheter et vendre des titres financiers. Parmi les Bourses les plus connues, figurent la Bourse de Paris, avec son indice phare le CAC 40, ou bien le New York Stock Exchange (NYSE) - le plus grand marché boursier du monde.

Où investir en Bourse? Techniquement, il vous suffit d’un ordinateur et d’une connexion à Internet pour effectuer des opérations en Bourse. Cela passe par une plateforme de trading en ligne proposée par un courtier en Bourse. Il est conseillé de commencer par de petites sommes et de rester prudent en termes de prise de risques.

Quels sont les types de titres financiers?

Les titres financiers sont aussi appelés actifs financiers. Il peut s’agir:

d’actions,

d’ obligations ,

de matières premières,

de devises,

de produits dérivés…

Chaque titre financier représente une valeur, évoluant en temps réel à la Bourse. L’évolution se fait en fonction de l’offre et de la demande.

Chaque opération d’achat ou de vente d’un titre financier est une transaction. La personne à l’initiative de la transaction est appelée trader.

Qu’est-ce que la plus-value? Si vous achetez un titre financier à 10 euros et le revendez 15 euros un mois plus tard, vous gagnez 5 euros. Vous engrangez une plus-value de 50%.

Que sont les actions d’entreprises?

Pour démarrer en Bourse, il est courant de viser en premier les actions. Les actions sont des titres émis par les entreprises dans le but de réunir les fonds dont elles ont besoin. Ces fonds s’ajoutent à leur endettement bancaire pour mieux assurer leur développement. Quand vous achetez une action d’une société, vous détenez une partie de son capital. Vous en devenez donc actionnaire.

Pourquoi les actions boursières varient à la hausse et à la baisse? Par exemple, si une société annonce l’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau médicament très attendu au niveau planétaire, cette information positive attire les investisseurs. Ils veulent acheter des actions de cette société. Cet engouement provoque automatiquement la hausse du cours de Bourse de l’action, puisque la demande est forte.

De plus, en étant actionnaire d’une société, vous pouvez percevoir de sa part des dividendes , c’est-à-dire une part des bénéfices qu’elle a réalisés. Par exemple, une société peut décider de verser 2 euros de dividende par action détenue pour remercier ses actionnaires de l’avoir soutenue.

À noter Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes, mais les grandes sociétés cotées en France sont reconnues pour être particulièrement généreuses en la matière. Au sein du CAC 40 (l’indice qui regroupe les 40 plus grandes entreprises de France), les versements de dividendes ont atteint 67,5 milliards d’euros en 2022: un record absolu.

Les obligations

Les obligations sont des titres de créance, émises par des entreprises ou des États cherchant à réunir des fonds pour financer des projets d’investissement. L’acquéreur des obligations devient créancier de l’entreprise ou de l’État en question. Il reçoit régulièrement des intérêts, jusqu’à l’échéance. Ensuite, les obligations sont remboursées.

Par exemple, vous achetez des obligations de l’État français pour 1.000 euros, avec un rendement de 1% par an et une échéance de 10 ans. Vous recevez chaque année 10 euros. Au bout de 10 ans, vous avez accumulé 100 euros de plus-values et vous récupérerez votre investissement de 1.000 euros.

Le marché boursier des matières premières et des devises

Les marchés des matières premières sont gigantesques. Il s’agit ici d’acheter (ou de vendre) des ressources extraites de la nature:

des matières premières alimentaires: le sucre, le café, le cacao, le maïs…

des matières premières énergétiques: le pétrole ou le gaz,

des matières métalliques: l’ or , l’argent ou le cuivre.

En général, les matières premières sont échangées sur des marchés dérivés, proposant des contrats à terme.

De son côté, le marché des devises regroupe les transactions boursières concernant les monnaies internationales: le dollar, l’euro, le yen, le yuan… Ce marché est également appelé le Forex, pour Foreign Exchange. C’est de loin le plus gros de tous les marchés financiers. Chaque jour, près de 7.000 milliards de dollars sont échangés.

Une devise est toujours exprimée relativement à une autre devise par un taux de change. Par exemple, l’euro/dollar vaut 1,1. Cela signifie que l’euro vaut 1,1 dollar américain. Autrement dit, il faut 1,10 dollar pour avoir 1 euro. Tous les taux de change de toutes les paires de devises évoluent en temps réel, 24h/24 et 7j/7.

Les produits dérivés

Les produits dérivés sont des instruments financiers dont le prix évolue en fonction de l’évolution d’un autre titre ou d’un autre produit financier, appelé le sous-jacent.

Il existe deux types de produits dérivés:

Les produits fermes: futures (contrats à terme), forwards ou swaps. Ils correspondent à des engagements réels pris entre deux parties, avec l’obligation d’acheter ou de vendre.

Les produits optionnels: warrants ou options. Ils donnent le droit d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé initialement. C’est sans obligation.

À noter Il existe des produits dérivés de toutes les classes d‘actifs négociables au comptant: actions, obligations, matières premières, devises…