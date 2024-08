Comment investir sur la Bourse chinoise?

Il est possible d’investir sur le marché boursier chinois via des fonds spécialisés ou des trackers.

Le marché chinois: Un marché boursier complexe

En quelques décennies, la Chine s’est imposée comme l’une des principales places financières du monde. Le pays est aujourd’hui le deuxième plus grand marché boursier , derrière les États-Unis. Investir sur la Bourse chinoise est complexe car il existe plusieurs places de cotations. Les principales sont Shanghaï, Shenzen et Hong-Kong.

Par ailleurs, le marché chinois est composé de différents types d’actions.:

Type A: elles sont libellées en yuans et sont réservées aux investisseurs institutionnels agréés.

Type B: elles sont cotées en dollars américains ou hong-kongais.

Type H: elles sont émises par des entreprises chinoises cotées à Hong-Kong. Ce sont les plus facilement accessibles pour les investisseurs étrangers.

«Red Chip»: il s’agit généralement de filiales hong-kongaises de groupes chinois détenus par l’État.

Acquérir des actions en direct sur le marché boursier chinois

Une première option pour investir sur le marché boursier chinois est d’acquérir des actions en direct. La Bourse de Hong-Kong offre le plus grand vivier de titres, avec des actions de type «H» et «Red Chips». Le groupe Tencent (service internet et mobiles, jeux vidéo) représente la plus importante capitalisation boursière chinoise. Quatre banques figurent dans le Top 10: ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China et China Construction Bank. On trouve également le pétrolier PetroChina, l’opérateur télécom China Mobile, les géants du e-commerce Alibaba et Pinduoduo (qui détient l’application Temu).

Il est également possible d’acheter des valeurs chinoises sur les places boursières occidentales: Alibaba est présent au NYSE, Baidu et l’opérateur China Telecom sont cotés au Nasdaq. De cette manière, vous êtes prémunis du risque de change entre le yuan ou le dollar hong-kongais, plus volatiles que l’euro ou le dollar américain.

Opter pour des ETF pour atteindre le marché boursier chinois

L’une des méthodes les plus accessibles pour les investisseurs particuliers souhaitant faire l’expérience du marché chinois est d’opter pour les ETF (Exchange traded funds), ou «trackers». Ces fonds indiciels côtés répliquent la performance d’un indice boursier représentatif de l’économie chinoise. Les principaux sont:

Shanghai Stock Exchange (SSE) Composite: il regroupe toutes les actions négociées à la Bourse de Shanghai.

MSCI China: il mesure la performance des 700 plus grandes entreprises chinoises.

Hang Seng: il s’agit de l’indice de référence de la Bourse de Hong Kong.

CSI 300: cet indice boursier de la Bourse de Shanghai et Shenzhen est composé de 300 des principales capitalisations boursières du pays.

Les ETF vous permettent de vous exposer à un large nombre de valeurs via un seul produit financier. C’est donc une excellente option pour diversifier vos placements et diluer le risque. L’un des autres avantages des ETF tient à la faiblesse des frais de gestion. Selon les trackers, vous pouvez investir via un compte-titres, mais aussi un PEA , un contrat d’assurance-vie ou un PER. Il existe, entre autres: Amundi MSCI China A, iShares China Large Cap, Lyxor CSI 300 A-Share, Xtrackers CSI 300 Swap 1C…

Le marché boursier chinois est accessible via des fonds spécialisés

Une autre approche intéressante consiste à opter pour des SICAV ou des fonds communs de placements spécialisés sur le marché chinois. Plusieurs dizaines de véhicules dédiés aux valeurs chinoises sont accessibles aux investisseurs particuliers, y compris dans des enveloppes comme l’assurance-vie. Choisissez un fonds de conviction (pratiquant une gestion active), disposant d’un solide historique de performance. Des gérants professionnels sélectionnent et échangent régulièrement les titres composant le fonds pour optimiser ses performances. Le ticket d’entrée est plus important que pour des trackers et les frais de gestion sont également plus élevés.