Wall Street demeure prudente, subit des prises de bénéfices
information fournie par AFP 19/08/2025 à 22:31

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi face au repli de certaines grandes capitalisations, les investisseurs demeurant par ailleurs attentistes avant la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole en fin de semaine.

L'indice Nasdaq, où se concentre les valeurs technologiques, a perdu 1,46% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,58%. Le Dow Jones (+0,02%) a terminé à un niveau proche de l'équilibre.

"Nous avons atteint des sommets historiques la semaine dernière, le marché recule donc, alors que les investisseurs digèrent cette très forte (...) hausse", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments, selon qui ce mouvement est commun.

"Les pertes considérables enregistrées par les grandes valeurs technologiques mettent le S&P 500 et le Nasdaq sous pression", précisent par ailleurs les analystes de Briefing.com.

Après une forte hausse ces dernières semaines, les "Sept Magnifiques" --le surnom donné aux géants du secteur technologique-- ont tous terminé en berne, à l'instar du géant des semiconducteurs Nvidia (-3,50% à 175,64 dollars), de Microsoft (-1,42% à 509,77 dollars), de Tesla (-1,75% à 329,31 dollars) ou d'Amazon (-1,50% à 228,01 dollars).

La place américaine demeure aussi prudente à l'approche du colloque de Jackson Hole (Wyoming), qui réunit de nombreux banquiers centraux en fin de semaine. A cette occasion, le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, prononcera un discours vendredi.

M. Powell devrait se montrer "prudent quant à l'état de santé de l'économie (américaine), car depuis sa dernière intervention (...), les données se sont détériorées", note M. Sarhan.

Mais "presque tout le monde s'accorde à dire que la Fed devrait baisser ses taux (...), il ne reste donc plus qu'à déterminer quand", ajoute l'analyste.

Le marché privilégie toujours l'hypothèse d'une baisse de taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, d'après l'outil de veille de CME, FedWatch.

Les investisseurs seront aussi attentifs à la publication mercredi du compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion monétaire de la banque centrale américaine de juillet, ainsi qu'aux discours de plusieurs responsables de la Fed prévus tout au long de la semaine.

Sur le marché obligataire, vers 20H15 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait légèrement à 4,31% contre 4,33% à la clôture la veille.

Ailleurs, au tableau des valeurs, le fabricant de semiconducteurs Intel a poursuivi son ascension (+6,97% à 25,31 dollars), profitant de l'annonce d'un investissement de 2 milliards de dollars du géant japonais SoftBank. L'accord, annoncé lundi, va porter à environ 2% la présence du japonais au capital du groupe américain.

Par ailleurs, le gouvernement américain souhaite des parts au capital du groupe en échange des subventions déjà prévues par l'ancien président Joe Biden, a déclaré mardi lors d'un entretien le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a gagné du terrain (+3,12% à 407,01 dollars) après avoir confirmé ses prévisions annuelles malgré un résultat net pour le deuxième trimestre de son exercice décalé inférieur aux attentes.

Le groupe de grande distribution électronique BestBuy (+3,27% à 74,15 dollars) a progressé après la mise en œuvre de la transformation de son site internet en marketplace, permettant à des vendeurs externes à l'entreprise d'y afficher leurs produits.

Les investisseurs attendent désormais les résultats d'autres grands distributeurs cette semaine, à l'image de Target (+0,41%) ou du géant Walmart (+0,62%).

"Les résultats des distributeurs donnent une bonne idée de l'état de la santé" financière des consommateurs, conclut M. Sarhan.

Nasdaq

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
228,0100 USD NASDAQ -1,50%
HOME DEPOT
407,010 USD NYSE +3,14%
INTEL
25,3100 USD NASDAQ +6,97%
MICROSOFT
509,7700 USD NASDAQ -1,42%
NVIDIA
175,6400 USD NASDAQ -3,50%
S&P GLOBAL
554,425 USD NYSE +0,61%
TARGET
105,380 USD NYSE +0,40%
TESLA
329,3100 USD NASDAQ -1,75%
WALMART
101,320 USD NYSE +0,64%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

