PEA ou compte-titres: quel support choisir en 2024?

CTO ou PEA? Pour investir en Bourse en 2024, les deux sont pertinents. Vos préférences en matière de liquidité et de fiscalité vous aident à choisir. ( crédit photo : Shutterstock )

Le PEA est l’outil le plus intéressant sur le plan fiscal

Le PEA est un dispositif d‘épargne permettant d’investir en actions françaises et européennes. Il peut être ouvert auprès de tout organisme de financement, à condition d’être résident fiscal français, majeur et de ne pas être détenteur d’un autre PEA. Son principal avantage par rapport au CTO est avant tout d’ordre fiscal . En effet, vous êtes exonéré de tous prélèvements tant que vous ne faites aucun retrait.

Les gains réalisés à l’intérieur du PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu à partir de cinq années de détention du plan. Pour cela, vous devez n’effectuer aucun retrait avant cette période. Tout prélèvement effectué avant 5 ans entraîne de facto la fermeture du plan. Cependant, il est possible de faire un retrait sans entraîner la clôture de votre PEA si vous vous trouvez dans certaines situations spécifiques (création ou reprise d’entreprise, invalidité, licenciement, retraite anticipée…).

Les autres informations liées au PEA:

Actifs disponibles : Actions, parts de fonds type SICAV, FCP, trackers investis au minimum à 75% en actions européennes et certains ETF.

: Actions, parts de fonds type SICAV, FCP, trackers investis au minimum à 75% en actions européennes et certains ETF. Plafonnement des versements : 150.000 euros.

: 150.000 euros. Rémunération : Variable en fonction du rendement boursier des supports d'investissements choisis.

: Variable en fonction du rendement boursier des supports d'investissements choisis. Pour vous si : Vous souhaitez effectuer des retraits sous forme de rente viagère après 5 ans de détention du plan (minimum).

Le CTO: pour s'ouvrir à tous les types de marchés

Il est possible d’ouvrir plusieurs CTO pour une seule et même personne (contre un seul PEA). Le CTO propose aussi une plus grande polyvalence en termes d’actifs proposés. En effet, vous pouvez investir sur tous les marchés mondiaux. C’est idéal si vous souhaitez profiter du dynamisme économique des Brics ou des grandes valeurs tech américaines, par exemple.

Le CTO autorise aussi l’investissement dans une variété d’instruments financiers: des obligations, des certificats, des ETF, des warrants et des produits dérivés avec un fort effet de levier. Les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30% (communément appelé «flat tax»), ou bien au barème de l’impôt sur le revenu + 17,2% de prélèvements sociaux.

Le CTO convient donc plutôt aux personnes recherchant la diversité, la flexibilité et une gestion dynamique de leur portefeuille. Il est possible d’effectuer des retraits à tout moment, à condition d’accepter le paiement de la fiscalité liée aux plus-values.

Autres informations liées au CTO:

Actifs disponibles : actions françaises ou internationales, matières premières, turbos, warrants, trackers, options avec un effet de levier important.

: actions françaises ou internationales, matières premières, turbos, warrants, trackers, options avec un effet de levier important. Plafonnement des versements : Aucun.

: Aucun. Rémunération : Variable en fonction du rendement boursier des supports d'investissements choisis.

: Variable en fonction du rendement boursier des supports d'investissements choisis. Pour vous si : Vous souhaitez dynamiser votre portefeuille avec des actifs provenant de marchés ou entreprises situés hors de France et d'Europe.