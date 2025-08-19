 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 546,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 22:24

Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole

Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole

par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par les entreprises du secteur de la technologie, alors que les investisseurs se préparent au symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones a cédé 0,12%, ou 52,48 points, à 44.859,34 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 43,47 points, soit 0,67% à 6.405,68 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 325,55 points, soit 1,50% à 21.304,228 points.

Les géants technologiques comme Nvidia, Microsoft et Meta Platforms, qui ont progressé durant une grande partie de l'année, ont perdu du terrain.

Steve Sosnick, stratégiste en chef chez Interactive Brokers, a déclaré que certains investisseurs reportaient certains des bénéfices enregistrés dans le compartiment des technologies vers d'autres secteurs.

"(Cette évolution) se répercute sur l'ensemble du marché en raison du poids de ces entreprises dans les principaux indices", a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendent également les déclarations que fera président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, lors du symposium qui se tiendra à Jackson Hole du 21 au 23 août.

Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

"Il semble que les gens se montrent prudents à l'approche de Jackson Hole, pensant que (Jerome) Powell pourrait se montrer plus agressif que ne le pensent actuellement les marchés", a déclaré James Cox, associé chez Harris Financial Group.

Aux valeurs, Home Depot était en hausse bien que l'entreprise ait fait état de résultats trimestriels sous les attentes des analystes.

Intel a bondi alors que le groupe devrait recevoir une injection de capital de deux milliards de dollars (1,72 milliard d'euros) de la part de SoftBank Group.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Saeed Azhar; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street demeure prudente, subit des prises de bénéfices
    information fournie par AFP 19.08.2025 22:31 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi face au repli de certaines grandes capitalisations, les investisseurs demeurant par ailleurs attentistes avant la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole en fin de semaine. L'indice Nasdaq, où se concentre ... Lire la suite

  • Vue des destructions dans la bande de Gaza, prise du côté israélien de la clôture, le 19 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" pour une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 19.08.2025 21:43 

    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" retenus à Gaza, a indiqué mardi à l'AFP une source gouvernementale, après une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve dans le territoire palestinien prévoyant le retour en deux étapes de ces ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump lors d'une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump, Zelensky et la diplomatie du golf
    information fournie par AFP 19.08.2025 19:47 

    En visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert à son homologue américain Donald Trump un club de golf appartenant à un vétéran de la guerre, a indiqué mardi la présidence ukrainienne. "Le président ukrainien a offert au président des ... Lire la suite

  • Des personnes assistent au déplacement de l'église en bois de Kiruna, le 19 août 2025 à Kiruna, en Suède ( TT NEWS AGENCY / Fredrik SANDBERG )
    En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna
    information fournie par AFP 19.08.2025 19:35 

    La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer. Chargée sur un convoi spécial - des poutres ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank