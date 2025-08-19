 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 546,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

"Call of Duty" et la suite de "Black Myth: Wukong" enflamment l'ouverture de la Gamescom
information fournie par AFP 19/08/2025 à 23:19

Des visiteurs au salon du jeu vidéo Gamescom, le 22 août 2024 à Cologne, en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )

Des visiteurs au salon du jeu vidéo Gamescom, le 22 août 2024 à Cologne, en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )

Un "Call of Duty" futuriste, la suite de "Black Myth: Wukong", succès mondial en 2024, et les monstres de "Resident Evil" ont animé la soirée d'ouverture en Allemagne de la Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo.

Devant un public réunissant plus de 5.300 personnes (un record selon les organisateurs) le présentateur canadien Geoff Keighley a dévoilé les premières images de "Black Myth: Zhong Kui" du studio chinois Game Science, suite de "Black Myth: Wukong" qui s'était écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires en 2024.

"L'industrie du jeu vidéo n'a jamais été aussi dynamique", a lancé sur scène l'animateur à l'ouverture de cette grande célébration du jeux vidéo, où plusieurs dizaines de titres ont été dévoilés au public.

Annoncé pour le 14 novembre, le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 7" plongera lui les joueurs en 2035, au sein de décors psychédéliques qui rappellent les routes et immeubles tordus du film "Inception".

Robots, drones… le jeu propose une vision du futur "réaliste mais tordue", a promis Miles Leslie, directeur créatif chez Treyarch, l’un des studios derrière le jeu.

L’acteur américain Milo Ventimiglia, connu pour ses rôles dans les séries "Heroes" et "This is us", y incarnera le personnage principal.

- Lego et jeux d'horreur -

Le jeu d'aventure spatial "The Outer Worlds 2" et le prochain opus de la saga horrifique "Resident Evil", intitulé "Requiem", ont également été présentés lors de cette soirée de deux heures, rythmée par la diffusion de plusieurs dizaines de bandes-annonces.

"J'adore les jeux d'horreur et il a l'air terrifiant, donc j'ai très envie de l'essayer", a confié à l'AFP Chloe Jones, 26 ans, à l'issue du show.

Prévu pour 2026, un jeu Lego Batman a également été annoncé et reprendra "les moments emblématiques de plusieurs décennies de films, séries télévisées, bandes dessinées et jeux Batman", selon le directeur du projet Jonathan Smith.

Les stars de la série "Fallout" d'Amazon sont venues sur scène présenter la deuxième saison de cette adaptation d'une saga de jeux vidéo post-apocalyptique. Attendue le 17 décembre, elle s'inspirera cette fois de l'opus "New Vegas" sorti en 2010.

Mais la cérémonie a également fait la part belle à des productions plus modestes, qui ont brillé cette année grâce à des succès comme "Clair Obscur: Expedition 33", jeu français d'un petit studio indépendant écoulé à plus de quatre millions d’exemplaires.

- Berét rouge et marinière -

"De petites équipes avec de grandes idées peuvent changer l'industrie", a affirmé Geoff Keighley en préambule de la cérémonie, durant laquelle le compositeur Lorien Testard et la chanteuse Alice Duport-Percier ont interprété le thème principal du jeu.

"Il a vraiment eu un impact énorme sur les joueurs", s’enthousiasme Vera Sperber, Allemande de 36 ans arborant béret rouge et marinière, à l'instar des protagonistes de "Expedition 33".

Dès mercredi, professionnels et amateurs vont se croiser pendant cinq jours dans les immenses halls du parc des expositions de la Koelnmesse, où chaque studio dispose de son stand pour permettre aux visiteurs de tester les dernières nouveautés.

Près de 335.000 visiteurs s'étaient rendus à l'édition 2024.

Parmi les titres jouables cette année: les nouveaux épisodes des sagas japonaises d'horreur "Silent Hill" et "Resident Evil", la suite très attendue d'une pépite de la scène indépendante, "Hollow Knight: Silksong", ou encore "Kirby Air Riders", jeu de course dévoilé mardi mettant en scène le petit héros rond et rose de Nintendo.

Absent l'an dernier, Nintendo signe son retour, auréolé du lancement record de la Switch 2, tandis que Xbox ( Microsoft ) présentera ses nouvelles consoles portables prévues pour la fin de l'année. Le japonais Sony, lui, a préféré faire l'impasse.

Valeurs associées

AMAZON.COM
228,0100 USD NASDAQ -1,50%
MICROSOFT
509,7700 USD NASDAQ -1,42%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street demeure prudente, subit des prises de bénéfices
    information fournie par AFP 19.08.2025 22:31 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi face au repli de certaines grandes capitalisations, les investisseurs demeurant par ailleurs attentistes avant la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole en fin de semaine. L'indice Nasdaq, où se concentre ... Lire la suite

  • Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole
    Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 19.08.2025 22:24 

    par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par les entreprises du secteur de la technologie, alors que les investisseurs se préparent au symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole. L'indice ... Lire la suite

  • Vue des destructions dans la bande de Gaza, prise du côté israélien de la clôture, le 19 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" pour une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 19.08.2025 21:43 

    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" retenus à Gaza, a indiqué mardi à l'AFP une source gouvernementale, après une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve dans le territoire palestinien prévoyant le retour en deux étapes de ces ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump lors d'une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump, Zelensky et la diplomatie du golf
    information fournie par AFP 19.08.2025 19:47 

    En visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert à son homologue américain Donald Trump un club de golf appartenant à un vétéran de la guerre, a indiqué mardi la présidence ukrainienne. "Le président ukrainien a offert au président des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank