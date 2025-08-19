"Call of Duty" et la suite de "Black Myth: Wukong" enflamment l'ouverture de la Gamescom

Des visiteurs au salon du jeu vidéo Gamescom, le 22 août 2024 à Cologne, en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )

Un "Call of Duty" futuriste, la suite de "Black Myth: Wukong", succès mondial en 2024, et les monstres de "Resident Evil" ont animé la soirée d'ouverture en Allemagne de la Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo.

Devant un public réunissant plus de 5.300 personnes (un record selon les organisateurs) le présentateur canadien Geoff Keighley a dévoilé les premières images de "Black Myth: Zhong Kui" du studio chinois Game Science, suite de "Black Myth: Wukong" qui s'était écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires en 2024.

"L'industrie du jeu vidéo n'a jamais été aussi dynamique", a lancé sur scène l'animateur à l'ouverture de cette grande célébration du jeux vidéo, où plusieurs dizaines de titres ont été dévoilés au public.

Annoncé pour le 14 novembre, le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 7" plongera lui les joueurs en 2035, au sein de décors psychédéliques qui rappellent les routes et immeubles tordus du film "Inception".

Robots, drones… le jeu propose une vision du futur "réaliste mais tordue", a promis Miles Leslie, directeur créatif chez Treyarch, l’un des studios derrière le jeu.

L’acteur américain Milo Ventimiglia, connu pour ses rôles dans les séries "Heroes" et "This is us", y incarnera le personnage principal.

- Lego et jeux d'horreur -

Le jeu d'aventure spatial "The Outer Worlds 2" et le prochain opus de la saga horrifique "Resident Evil", intitulé "Requiem", ont également été présentés lors de cette soirée de deux heures, rythmée par la diffusion de plusieurs dizaines de bandes-annonces.

"J'adore les jeux d'horreur et il a l'air terrifiant, donc j'ai très envie de l'essayer", a confié à l'AFP Chloe Jones, 26 ans, à l'issue du show.

Prévu pour 2026, un jeu Lego Batman a également été annoncé et reprendra "les moments emblématiques de plusieurs décennies de films, séries télévisées, bandes dessinées et jeux Batman", selon le directeur du projet Jonathan Smith.

Les stars de la série "Fallout" d'Amazon sont venues sur scène présenter la deuxième saison de cette adaptation d'une saga de jeux vidéo post-apocalyptique. Attendue le 17 décembre, elle s'inspirera cette fois de l'opus "New Vegas" sorti en 2010.

Mais la cérémonie a également fait la part belle à des productions plus modestes, qui ont brillé cette année grâce à des succès comme "Clair Obscur: Expedition 33", jeu français d'un petit studio indépendant écoulé à plus de quatre millions d’exemplaires.

- Berét rouge et marinière -

"De petites équipes avec de grandes idées peuvent changer l'industrie", a affirmé Geoff Keighley en préambule de la cérémonie, durant laquelle le compositeur Lorien Testard et la chanteuse Alice Duport-Percier ont interprété le thème principal du jeu.

"Il a vraiment eu un impact énorme sur les joueurs", s’enthousiasme Vera Sperber, Allemande de 36 ans arborant béret rouge et marinière, à l'instar des protagonistes de "Expedition 33".

Dès mercredi, professionnels et amateurs vont se croiser pendant cinq jours dans les immenses halls du parc des expositions de la Koelnmesse, où chaque studio dispose de son stand pour permettre aux visiteurs de tester les dernières nouveautés.

Près de 335.000 visiteurs s'étaient rendus à l'édition 2024.

Parmi les titres jouables cette année: les nouveaux épisodes des sagas japonaises d'horreur "Silent Hill" et "Resident Evil", la suite très attendue d'une pépite de la scène indépendante, "Hollow Knight: Silksong", ou encore "Kirby Air Riders", jeu de course dévoilé mardi mettant en scène le petit héros rond et rose de Nintendo.

Absent l'an dernier, Nintendo signe son retour, auréolé du lancement record de la Switch 2, tandis que Xbox ( Microsoft ) présentera ses nouvelles consoles portables prévues pour la fin de l'année. Le japonais Sony, lui, a préféré faire l'impasse.