L'Europe finit dans le vert, les négociations sur l'Ukraine se poursuivent

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les investisseurs attendent aussi avec impatience le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,21% à 7.979,08 points. A Francfort, le Dax a avancé de 0,50% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,94%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,69% et le Stoxx 600 a avancé de 0,73%.

Ce mardi, les yeux se sont tournés encore vers le front commercial.

Trois jours après un sommet bilatéral avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska, lors duquel aucun cessez-le-feu en Ukraine n'a été convenu, Donald Trump a organisé lundi des discussions à Washington avec le président ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

Les Européens, qui se sont réunis à nouveau mardi en vidéoconférence pour faire le point sur les discussions de la veille, restent vigilants pour qu'aucun accord au détriment de Kyiv et de ses soutiens ne soit scellé entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Le locataire de la Maison blanche a annoncé préparer une rencontre entre le président russe et son homologue ukrainien, qui pourrait avoir lieu d'ici deux semaines selon le chancelier allemand Friedrich Merz.

En dehors du plan géopolitique, l'événement clé de la semaine sera le symposium de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se tiendra à Jackson Hole du 21 au 23 août. Le président de l'institution Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

Ses propos seront suivis de près alors que la Fed est préoccupée par une inflation persistante et des signes de ralentissement de la croissance. Les marchés à terme tablent sur au moins deux baisses de taux de 25 points de base cette année, reflétant l'idée que la Fed donnera la priorité à la croissance économique.

"La question est de savoir dans quelle mesure la Fed est prête à ignorer les données sur l'inflation parce qu'elle estime qu'elles sont faussées par les droits de douane", estime Ian Samson, gestionnaire de portefeuille chez Fidelity International.

VALEURS

Le secteur européen de la défense a reculé avec les avancées sur les négociations sur le conflit en Ukraine.

Leonardo a abandonné 10,16%, Rheinmetall a perdu 4,85%, Dassault Aviation a cédé 3,10% et Thales a reculé de 4,11%.

"La rencontre Zelensky-Trump a peut-être alimenté les spéculations sur un assouplissement de la position sur le conflit ukrainien mais je considère la baisse d'aujourd'hui davantage comme une réaction à court terme que comme un changement des fondamentaux", note Marcus Gavelli, analyste chez Pareto Securities.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,04% pour le Nasdaq Composite.

CHANGES

Le dollar est en petite hausse après avoir baissé plus tôt dans la journée, alors que les cambistes attendent le discours de Jerome Powell à Jackson Hole.

Le dollar gagne 0,03% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,01% à 1,1661 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont en baisse, en amont du symposium de Jackson Hole.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 2,7 points de base à 4,3121%. Le deux ans perd 2,1 points de base à 3,7522%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent, les investisseurs évaluant les implications des négociations en cours sur l'Ukraine pour le marché pétrolier. Une éventuelle fin du conflit pourrait conduire à une levée des sanctions occidentales sur le pétrole russe, ce qui augmenterait l'offre.

Le Brent abandonne 0,83% à 66,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,09% à 62,73 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)