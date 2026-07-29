Wall Street vue dans le désordre avant la Fed, l'Europe hésite entre résultats et pétrole

* Le CAC 40 perd 0,49% et le Stoxx 600 0,04%

* Les USA et l'Arabie saoudite ont bombardé l'est de l'Irak

* Le Brent grimpe de plus de 5%

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes hésitent à mi-séance mercredi après une ouverture dans le vert, l'afflux de résultats d'entreprises et la nouvelle flambée des cours du pétrole accentuant la volatilité dans l'attente de la décision de la Fed et des résultats des géants technologiques américains.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,30% pour le Dow Jones .DJI mais un gain de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,26% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,49% à 8.417,63 points vers 11h12 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend en revanche 0,12% et à Londres, le FTSE 100

.FTSE avance de 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,34%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,09% et le Stoxx 600 .STOXX 0,04%.

Les investisseurs analysent un déluge de résultats financiers issus de secteurs très influents sur les places boursières européennes, tels que le luxe ou la banque, tout en faisant face à l'aversion au risque suscitée par les fabricants de puces électroniques et aux nouvelles tensions au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole, qui avaient baissé grâce à la suspension des attaques entre les États-Unis et l'Iran dans le Golfe le week-end dernier, remontent mercredi, le Brent LCOc1 gagnant plus de 5% à 88,35 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 4,73% à 83,01 dollars.

Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite ont mené dans la nuit de mardi à mercredi des frappes en Irak contre des groupes armés pro-iraniens et Téhéran a de nouveau pris pour cible des intérêts américains en Jordanie, tout en rejetant la proposition omanaise sur la gestion du détroit d'Ormuz.

Cette recrudescence des tensions met en évidence les difficultés pour normaliser le trafic maritime dans ce détroit stratégique, une difficulté qui s'étend désormais à la mer Rouge avec l'intervention des Houthis pro-iraniens.

Reuters a rapporté mercredi que les rebelles yéménites envisageaient d'imposer des droits de passage aux compagnies maritimes pour leurs navires traversant le détroit de Bab-el-Mandeb.

"Nous pensons que les cours du Brent continueront à osciller entre 80 et 100 dollars le baril à court terme, à mesure que le conflit au Moyen-Orient connaîtra des hauts et des bas", note Suvro Sarkar, responsable de la recherche sur l'énergie chez DBS Bank.

Les craintes d'inflation sont donc loin de se dissiper, et encore moins ce mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) devant annoncer dans la soirée sa décision de politique monétaire. Le marché s'attend à ce que la banque centrale les maintienne inchangés, mais tient pour acquise une hausse à la rentrée.

Le secteur technologique, qui a connu une séance très difficile en Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud, tient bon pour l'instant en Europe

.SX8P (+0,13%), dans l'attente des résultats des grands groupes technologiques américains, à commencer par Microsoft et Meta après la cloche à Wall Street.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L8N43V0YW

VALEURS EN EUROPE

Hermès HRMS.PA a fait état mercredi d'une accélération de sa croissance au deuxième trimestre, ce qui n'a toutefois pas réussi à convaincre les investisseurs, qui attendent des signes décisifs d'une reprise généralisée dans le secteur du luxe. L'action recule de 10%, lanterne rouge du CAC, et se dirige vers sa pire séance depuis octobre 2010.

Kering PRTP.PA bondit en revanche de 13% au lendemain de la publication des résultats financiers, les investisseurs ayant salué les ventes meilleures que prévu de sa marque phare, Gucci.

Danone DANO.PA perd 4,4%, impacté par un ralentissement des ventes en Chine malgré des résultats "modérément" supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.

Rémy Cointreau RCOP.PA , pénalisé par les doutes sur la reprise du marché du cognac, cède 6,3%, malgré un chiffre d'affaires en hausse organique de 1,3% au premier trimestre de son exercice.

Sopra Steria SOPR.PA grimpe quant à lui de 12% après avoir relevé son objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel.

À Francfort, la banque allemande Deutsche Bank DBKGn.DE gagne 3,1% après avoir publié une hausse de 10% de son bénéfice au deuxième trimestre.

Toujours dans le secteur bancaire, Caixabank CABK.MC recule de 6,4%, le maintien de perspectives de marge inchangées pour 2026 ayant déçu les investisseurs.

TAUX

Les rendements obligataires se tendent mercredi avant la décision de la Fed et dans un contexte de craintes inflationnistes persistantes.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne près de 3 points de base pour s'établir à 4,6326%, tandis que celui de l'obligation à deux ans

US2YT=RR avance de 4 points de base à 4,3180%.

La tendance est similaire dans la zone euro, où le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend 2,7 points de base à 3,1359% et son homologue à deux ans DE10YT=RR 4 à 2,7811%.

CHANGES

Le dollar évolue peu (-0,01%) face à un panier de devises de référence

.DXY , tout comme l'euro, qui grappille 0,01% pour s'établir à 1,1386 dollar

EUR= .

AUCUN INDICATEURS ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 29 JUILLET

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)