Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,28% pour le Nasdaq.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O - Le fabricant d'équipements pour puces a déclaré jeudi prévoir un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, après que les États-Unis ont élargi leur liste de restrictions à l'exportation, ce qui porte un coup dur à des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'aéronautique et les équipements médicaux. L'action recule de 3,25% en avant-Bourse.

Le département américain du Commerce a élargi lundi la portée de sa liste noire concernant les exportations afin d'y inclure les filiales détenues majoritairement par des sociétés cotées en Bourse, dans le but de cibler les entreprises chinoises et étrangères qui utilisent des unités et des filiales pour contourner certaines restrictions américaines à l'exportation.

* COTY COTY.N - La division cosmétique grand public du groupe, qui a annoncé mardi avoir lancé une revue stratégique de son activité "Consumer Beauty", pourrait être difficile à vendre en raison du vieillissement de certaines marques et de la baisse des ventes de l'activité, ont estimé des analystes et experts du secteur.

* TESLA TSLA.O - Un groupe d'actionnaires de Tesla a exhorté les investisseurs à voter contre la rémunération d'Elon Musk, d'un montant de 1.000 milliards de dollars, lors de l'assemblée générale de la société prévue en novembre, selon un document réglementaire publié jeudi.

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N sera plus à même d'investir dans son activité principale, le pétrole et le gaz, après la vente de sa division pétrochimique à Berkshire Hathaway

BRKa.N , et pourra remplacer les flux de trésorerie perdus de cette division en environ deux ans et demi, a déclaré jeudi la directrice générale Vicki Hollub à Reuters dans une interview.

* ALPHABET GOOGL.O , COMCAST CMCSA.O - Google et NBCUniversal ont conclu jeudi un accord pluriannuel pour maintenir les émissions NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" sur YouTube TV, mettant ainsi fin à une négociation difficile.

* BOEING BA.N - La livraison du Boeing 777X est reportée à début 2027, au lieu de l'année prochaine, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* GENERAL DYNAMICS GD.N - La division informatique et technologique du géant de la défense a remporté un contrat de 1,25 milliard de dollars pour soutenir l'armée américaine en Europe et en Afrique, a-t-elle annoncé jeudi, une semaine après avoir annoncé un autre contrat de défense américain de 1,5 milliard de dollars.

* RUMBLE RUM.O - L'action du fournisseur de plateforme vidéo et de services cloud s'envole de 13% en avant-Bourse après avoir annoncé un partenariat stratégique avec la start-up d'IA Perplexity

* BLACKROCK BLK.N - Global Infrastructure Partners, détenue par BlackRock, est en pourparlers avancés pour acquérir Aligned Data Centers, dans le cadre d'une transaction évaluant la société d'infrastructure technologique à 40 milliards de dollars, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* APPLE AAPL.O a annoncé jeudi avoir retiré ICEBlock, l'application la plus populaire pour suivre les déplacements des agents de l'ICE, la police de l'immigration américaine, ainsi que d'autres applications similaires, de son App Store après avoir été contacté par l'administration du président Donald Trump.

* ORACLE ORCL.N a déclaré jeudi que des pirates informatiques tentaient d'extorquer ses clients par le biais d'e-mails de chantage, confirmant ainsi l'alerte lancée mercredi par Google.

* JAZZ PHARMACEUTICALS JAZZ.O - L'agence américaine des médicaments (FDA) a approuvé jeudi le traitement combiné de Zepzelca, de Jazz Pharma, et Tecentriq, de Roche, comme thérapie d'entretien pour les patients adultes atteints d'un type de cancer du poumon.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)