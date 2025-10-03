Le Royaume-Uni en état d'alerte au lendemain de l'attaque de la synagogue de Manchester

Hommage aux victimes de l'attaque contre la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 3 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

Le Royaume-Uni est en état "d'alerte maximale" vendredi pour assurer la sécurité d'une communauté juive britannique profondément inquiète, au lendemain de l'attaque contre une synagogue à Manchester, en Angleterre, dans laquelle deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées.

Le Premier ministre Keir Starmer s'est rendu vendredi matin sur les lieux du drame, accompagné de son épouse, Victoria, elle-même de confession juive. Il n'a fait aucune déclaration sur place, mais la veille, il avait affirmé que son pays devait "vaincre" un antisémitisme en hausse.

L'assaillant, abattu par la police sur les lieux, a été identifié comme Jihad Al-Shamie, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, qui n'avait jamais fait l'objet d'un signalement pour extrémisme.

Trois suspects, deux hommes âgés d'une trentaine d'années et une femme d'une soixantaine d'années, ont été arrêtés et placés en garde à vue.

La police locale a dévoilé vendredi les noms des deux hommes tués, Adrian Daulby, 53 ans, et Melvin Cravitz, 66 ans, deux membres de la communauté juive de Manchester et habitants du quartier de Crumpsall où est située la synagogue d'Heaton Park.

Son responsable, Stephen Wilson, a aussi indiqué que l'un des deux hommes pourrait avoir été touché par un tir des forces de l'ordre qui sont intervenues pour neutraliser l'assaillant.

L'attaque, qualifiée par les autorités de terroriste, s'est produite jeudi matin au moment où la synagogue était très fréquentée pour la fête de Yom Kippour. L'assaillant a foncé avec sa voiture sur des personnes qui se trouvaient devant le bâtiment, avant de sortir de son véhicule et de se mettre à en poignarder plusieurs.

- "Moment très sombre" -

Depuis, les autorités ont renforcé la sécurité près des lieux de culte et autres espaces communautaires juifs dans tout le pays.

"Nous sommes en état d'alerte maximale", a déclaré vendredi matin sur Sky News la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood, venue jeudi soir sur les lieux de l'attentat.

Jeudi, à Manchester, où vit l'une des plus importantes communautés juives du Royaume-Uni, les personnes rencontrées par l'AFP exprimaient leur profonde inquiétude.

"C'est incroyable, mais en même temps on savait bien que c'est quelque chose qui pouvait arriver", témoigne Alex, dirigeant d'entreprise de 31 ans qui fréquente la synagogue d'Heaton Park.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et son épouse Victoria discutent avec des policiers au lendemain de l'attaque contre la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 3 octobre 2025 ( POOL / Phil Noble )

Aryeh Ehrentreu, 56 ans, habituée d'une synagogue voisine, souligne aussi que l'antisémitisme est devenu "plus fréquent", en particulier depuis l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Près de la synagogue, des gens ont déposé des bouquets de fleurs et des messages de condoléances pour les victimes de l'attaque.

"C'est un moment très sombre, pas seulement pour les Juifs du Royaume-Uni, mais pour toute la société", a déclaré sur la BBC le grand rabbin du Royaume-Uni Ephraïm Mirvis, qui devait se rendre à Manchester.

Le président israélien Isaac Herzog a déploré sur la radio LBC vendredi une "véritable horreur" et estimé que des "actions fortes" étaient nécessaires pour lutter contre "cette horrible vague de terreur et d'antisémitisme".

- "Déshonorant" -

La veille, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a condamné une "attaque barbare", tandis que son ministre des Affaires étrangères a accusé Londres d'avoir échoué à endiguer la montée de l'antisémitisme.

Trois autres victimes de l'attaque étaient toujours hospitalisées pour des blessures graves vendredi, selon la police. L'une d'elles a été poignardée, l'autre renversée par la voiture de l'assaillant, et la troisième a été touchée par un tir des forces de l'ordre, a-t-elle précisé.

Des véhicules de secours et des tentes de la police dans la rue devant la synagogue d'Heaton Park à Crumpsall, dans le nord de l'agglomération de Manchester, en Angleterre, le 3 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

L'assaillant était arrivé au Royaume-Uni alors qu'il était enfant, et avait obtenu, encore mineur, la nationalité britannique en 2006.

Dans ce contexte, la ministre britannique de l'Intérieur Shabana Mahmood s'est dite "déçue" que les organisateurs de manifestations propalestiniennes prévues durant le week-end n'annulent pas.

"Je trouve cela déshonorant. Ils auraient pu faire preuve de retenue et accorder à une communauté profondément endeuillée un jour ou deux pour digérer ce qui s'est passé", a-t-elle insisté.

Jeudi soir, la police de Londres a arrêté 40 personnes lors d'un rassemblement de soutien à la flottille pour Gaza. Elle a demandé aux organisateurs d'une manifestation prévue samedi de l'annuler, ce que ces derniers ont refusé.