Une semaine sur les marchés : le récap du 13 au 17 avril

Lundi 13 avril

Le fait du jour

Les marchés européens sont fermés pour le long week-end de Pâques. Outre-Atlantique, à l'approche de la publication des résultats d'entreprises, les investisseurs privilégient la prudence. Le Dow Jones recule ainsi de 1,39%, à 23.390,77 points, le Standard & Poor's 500 de 1,01%, à 2.761,63 points tandis que le Nasdaq progresse de 0,48%, à 8.192,43 points.

Du côté des autres classes d'actifs à risques, le pétrole était au centre de l'attention depuis plusieurs jours... Mais l'accord conclu entre l'Opep et ses alliés pour réduire la production mondiale de pétrole (9,7 millions de barils par jour) est jugé insuffisant par de nombreux observateurs et a pas d'effets sur les cours. Le baril de Brent progresse seulement de 0,8% 31,74 dollars et le WTI perd 1,5% à 22,41 dollars.

Mardi 14 avril

Le fait du jour

Après une longue pause pour le week-end de Pâques, le CAC 40 débute la semaine en territoire légèrement positif +0,38% vers les 4523,91 points dans un volume d'échanges de 3,5 milliards d'euros.

D'abord encouragé en début de séance par la perspective d'un déconfinement prochain, le marché s'est ensuite essoufflé. De nombreuses incertitudes demeurent quant au redémarrage de l'activité économique. On sait d'ores et déjà que la remise en route prendra du temps et dépendra évidemment de l'évolution de cette pandémie. De plus, la traduction de cette crise sanitaire en chiffres accentue la nervosité sur les marchés et pèse sur le moral des investisseurs. Le FMI table désormais sur une contraction de 3% du produit intérieur brut (PIB) mondial cette année.

Outre-Atlantique, les marchés se concentrent sur les bonnes nouvelles, et remontent grâce à la perspective d'une réouverture prochaine de l'économie et de l'approche du "pic" de l'épidémie de Covid-19. Les principaux indices regagnent du terrain : le Dow Jones progresse de 2,39% à 23.949,76 points, le S&P-500 prend 3,06%, à 2.846,06. Le Nasdaq Composite enregistre une hausse de 3,95% à 8.515,74 points.

Valeur en vue

Les foncières sont pénalisées par l'absence d'annonces concernant les réouvertures des commerces dit non essentiels. Unibail Rodamco est lanterne rouge de l'indice CAC 40 -10,13%. Les valeurs liées à ce domaine d'activités sont également en terrain difficile sur le SBF 120 : Klépierre perd 8,48% et Covivio (l'ex Foncière des Régions) affiche une baisse -8,21% sur la séance.

Les banques américaines JPMorgan Chase et Wells Fargo ont fait état d'un plongeon de leurs bénéfices au premeir trimestre. Elles se voient contraintes d'augmenter leurs provisions afin de faire face à une possible vague de défauts de paiements.

Mercredi 15 avril

Le fait du jour

L'avalanche de chiffres alarmants sur la situation économique était attendue mais elle aura eu raison du rebond des derniers jours sur le marché actions. La Bourse de Paris subit de lourds dégagements. L'indice CAC 40 termine à -3,76 % vers les 4353,72 points.

Plusieurs indicateurs économiques viennent confirmer que cette crise sanitaire a de lourdes conséquences sur l'économie. En France, les ventes au détail ont chuté de 24% en mars par rapport au mois précédent, une baisse qui atteint 43,4% pour les produits industriels. Aux Etats-Unis, elles ont baissé de 8,7%. Ces chiffres en baisse sont évidemment la conséquence de la fermeture de nombreux commerces en raison du confinement généralisé.

Outre-Atlantique, l'espoir cède de nouveau la place à l'incertitude après la publication de nouveaux résultats des banques. Bank of America et Citigroup ont annoncé que leurs bénéfices avaient fondu de moitié à cause des provisions passées en anticipation des répercussions de la crise sanitaire. L'indice Dow Jones a cédé 1,86 points à 23.504,35 points, le S&P-500 a reculé de 2,20%, à 2.783,36 points. Le Nasdaq a perdu 1,44% à 8.393,18 points.

Valeur(s) en vue

Dans l'Hexagone, les investisseurs réagissent à la publication des résultats du 1er trimestre des banques américaines comme JP Morgan ou Wells Fargo qui provisionnent des milliards de dollars face au risque de défaut sur les crédits. Par ricochet, les valeurs bancaires s'enfoncent dans le rouge. Société Générale -8,20%, BNP Paribas -7,16% et Crédit Agricole -8,13%

Jeudi 16 avril

Le fait du jour

Après la séance de la veille en net recul, la Bourse de Paris a débuté en hausse jeudi (+1,12%). Mais le rebond n'a pas tenu. Dans un contexte toujours dominé par l'incertitude, le regain d'optimisme qu'ont connu les marchés la semaine dernière s'étiole. L'indice phare parisien achève cette journée pratiquement à l'équilibre : -0,08% à 4350,16 points.

Valeur(s) en vue

Le secteur technologique est le plus apprécié. Dassault Systèmes est en tête de l'indice CAC 40 + 5,83%, suivi par Atos +3,15% et Capgemini +2,93%.

Sur le SBF 120, EDF est pénalisé après avoir revu à la baisse son hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 en raison de la pandémie. Si l'électricien public espérait encore produire cette année entre 375 et 390 terawatt-heure (TWh), il ne vise plus désormais que 300 TWh, contre 393,2 TWh en 2019.

En outre, les marchés américains américains ont fini sur une hausse timide sous l'impulsion d'Amazon (+4,4%) et de Netflix (+2,9%). L'indice Dow Jones a gagné 0,14% à 23.537,68 points, Le S&P-500 a pris 0,58%, à 2.799,55 points et le Nasdaq a progressé de 1,66% à 8.532,36 points.

Vendredi 17 avril

Le fait du jour

A l'ouverture, le CAC 40 rebondit fortement (+3,62% à 9h30) à 4507,48 points. L'annonce d'une réouverture graduelle de l'économie américaine l'emporte sur celle de la contraction record de l'économie chinoise au premier trimestre (6,8% en rythme annuel sur la période janvier-mars). L'indice phare parisien loupe de peu le cap des 4500 points et termine la dernière séance de cette semaine à 4499,01 points (+3,42%).

Valeur en vue

Le secteur aéronautique est bien orienté avec Safran qui gagne 7,28%. Le titre est porté par les propos du président exécutif d'Airbus Guillaume Faury dans une interview accordée au magazine allemand "Der Spiegel". Face à la crise, les Etats européens pourraient en effet soutenir l'activité du groupe en passant de nouvelles commandes de matériel de défense.