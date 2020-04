Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les ventes de détail ont chuté de 24% en mars Reuters • 15/04/2020 à 14:06









(Actualisé avec données complémentaires de l'Insee, § 5-6) PARIS, 15 avril (Reuters) - Les ventes au détail en France ont chuté de 24% en mars par rapport au mois précédent, conséquence de la fermeture de nombreux commerces en raison du confinement généralisé pour lutter contre le coronavirus, a annoncé mercredi la Banque de France. Les ventes de produits industriels se sont effondrées de 43,4% le mois dernier, alors que le recul des ventes des produits alimentaires est resté limité (-0,9%). Sur l'ensemble du premier trimestre, les ventes au détail reculent de 7,2%, avec un repli de 9,6% des ventes du petit commerce et une hausse de 1,7% de celles de la grande distribution. La croissance des ventes dans les supermarchés (+7,4%) et hypermarchés (+1,7%) compense la baisse importante observée dans les grands magasins (-19,3 %), a indiqué la banque centrale. Selon une étude distincte publiée mercredi par l'Insee, les prix des produits de grande consommation vendus dans la grande distribution n'ont en revanche pas significativement varié le mois dernier, avec une hausse de 0,1% sur un mois en mars, comme en février. "Le début du confinement lié au Covid-19 n'a globalement pas eu d'effet sur l'évolution des prix des produits de grande consommation", observe l'Insee. (Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française, édité)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.38% CASINO GUIC PER Euronext Paris -1.83% FNAC DARTY Euronext Paris -4.58%