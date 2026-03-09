 Aller au contenu principal
Une perturbation durable de l'approvisionnement en pétrole pourrait peser sur les bénéfices de l'indice S&P 500 cette année - Goldman
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - Une période prolongée de hausse des prix du pétrole pourrait constituer la plus grande menace pour les bénéfices des actions américaines cette année, a déclaré Goldman Sachs, avertissant que chaque baisse d'un point de pourcentage de la croissance économique américaine pourrait réduire les bénéfices de l'indice S&P 500 de 4 %.

Les prix du pétrole ont bondi lundi à plus de 119 dollars le baril, atteignant des niveaux jamais vus depuis la mi-2022, alors que l'aggravation de la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran réduit les approvisionnements.

** Goldman a mis en garde contre "un risque de baisse plus significatif" pour les actions américaines en raison d'une période prolongée de graves perturbations pétrolières, même si l'impact direct d'une hausse modeste des prix du pétrole sur les bénéfices de l'indice S&P 500 devrait être relativement atténué.

** Une augmentation durable de l'incertitude liée au pétrole () menacerait également la valorisation des actions, la confiance des entreprises et le rebond naissant de l'activité industrielle", a déclaré Goldman dans une note datée de vendredi.

** Historiquement, l'impact des chocs géopolitiques sur les prix des actions a généralement été de courte durée, a déclaré la maison de courtage, ajoutant que l'action récente des prix du S&P 500 a ressemblé à la tendance du marché des actions lors des chocs passés.

** L'indice S&P 500 .SPX a perdu plus de 2 % depuis le début du conflit. Selon Goldman, lors de sept pics de l'indice de risque géopolitique depuis 1950, le S&P 500 a chuté en moyenne de 4 % au cours de la première semaine.

** Outre la trajectoire des prix du pétrole, les bénéfices du S&P 500 dépendent des investissements et des rendements de l'IA, a déclaré Goldman.

** Goldman prévoit que les investissements dans l'IA et les services cloud d'IA représentent environ 25 % de la croissance du bénéfice par action du S&P 500 (EPS) en 2025 et représenteront environ 40 % de la croissance en 2026.

** L'IA finira également par avoir un impact sur les bénéfices du S&P 500 par le biais d'une productivité accrue, mais nous ne voyons pas encore de preuve d'un impact significatif", a ajouté Goldman.

** Par ailleurs, Barclays a déclaré que la Réserve fédérale américaine a été encline à ne pas tenir compte de l'inflation induite par les prix du pétrole, en se concentrant principalement sur les mesures de l'inflation de base.

** Toutefois, si les prix du pétrole restent élevés plus longtemps, des inquiétudes sont susceptibles d'émerger quant aux risques de hausse de l'inflation et des attentes en matière d'inflation, ce qui pourrait conduire la Fed à retarder de nouvelles baisses de taux, a ajouté Barclays.

