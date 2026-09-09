Un tribunal américain annule un permis essentiel délivré dans le New Jersey pour le gazoduc NESE de Williams, reliant la Pennsylvanie à New York

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* Le tribunal annule la certification de qualité de l'eau du projet NESE et renvoie l'affaire aux autorités environnementales du New Jersey

* Le projet NESE, d’un montant d’environ 1 milliard de dollars, est destiné à acheminer environ 0,4 bcfd de gaz

* Selon son site web, Williams prévoit l’achèvement du projet NESE au quatrième trimestre 2027

* Les opposants ont averti que le dragage de la baie pourrait remuer des sédiments chargés de mercure et de PCB

par Scott DiSavino

La Cour d’appel du troisième circuit des États-Unis a annulé un permis d’eau essentiel délivré par le New Jersey pour le projet de gazoduc longtemps retardé “Northeast Supply Enhancement” (NESE) de la société énergétique américaine Williams Cos WMB.N , qui traverse la Pennsylvanie, le New Jersey et New York.

Dans un arrêt rendu mardi, la cour a déclaré qu'elle avait fait droit aux requêtes des associations environnementales, annulé la certification de qualité de l'eau et renvoyé l'affaire devant le Département de la protection de l'environnement du New Jersey (NJDEP).

Une coalition d’associations écologistes avait intenté une action en justice en novembre dernier contre le NJDEP, lui reprochant d’avoir approuvé sans justification la certification du projet NESE, alors qu’il l’avait initialement rejeté en 2019 au motif qu’il ne respectait pas les normes étatiques de qualité de l’eau.

“Lorsque le certificat de qualité de l’eau a été refusé en 2019, l’affaire aurait dû en rester là”, a déclaré Charlie Kratovil, responsable régional pour le centre du New Jersey chez Food & Water Watch, l’une des associations environnementales opposées au projet.

Les responsables de Williams n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information.

Le NESE est un projet d’environ 1 milliard de dollars en cours de construction par la filiale de Williams, Transcontinental Gas Pipe Line Co (Transco), qui vise à prolonger le gazoduc Transco existant. Le NESE comprend la construction d’un tronçon offshore dans la baie de Raritan, entre le New Jersey et New York.

Les associations environnementales ont fait valoir que ce tronçon sous-marin nécessiterait le dragage des fonds de la baie, ce qui remuerait des sédiments contenant des contaminants toxiques tels que le mercure et les PCB (Polychlorinated biphenyls), ce qui pourrait présenter des risques pour la santé humaine et les habitats marins.

Williams a officiellement donné le coup d’envoi des travaux du NESE à Brooklyn, New York, en avril 2026 .

Outre le NESE, Williams développe également un autre gazoduc longtemps retardé dans la région, le Constitution Pipeline, reliant la Pennsylvanie à New York.

Ces deux projets ont fait l’objet de controverses, en partie parce qu’ils avaient auparavant été rejetés par les autorités environnementales des États concernés et annulés par Williams au cours des années précédentes, avant que le président américain Donald Trump ne cherche à les relancer après son retour au pouvoir en 2025.

Williams a annulé le projet Constitution en 2020 et le NESE en 2024 après des années de lutte pour obtenir des autorisations, notamment des autorisations relatives à l’utilisation de l’eau, auprès des autorités de régulation des États de New York et du New Jersey.

En mai 2025, l’administration Trump s’est appuyée sur le réexamen par l’État de New York des projets de gazoducs proposés par Williams dans cet État dans le cadre d’un accord avec la gouverneure de New York, Kathy Hochul, visant à lever l’interdiction fédérale de construction du parc éolien offshore “ EQNR.OL Empire Wind” de la société énergétique norvégienne Equinor, au large de New York.

Mme Hochul n’a accepté d’approuver aucun des deux projets de gazoduc, mais a déclaré que l’État collaborerait avec l’administration américaine et des entités privées sur des projets respectant les exigences légales prévues par la législation new-yorkaise.

Williams a indiqué sur son site web qu’elle prévoyait l’achèvement du projet NESE au quatrième trimestre 2027 et celui du projet Constitution au quatrième trimestre 2028.

Le projet NESE est conçu pour acheminer environ 0,4 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz depuis la Pennsylvanie, à travers le New Jersey, jusqu’à New York.

Le projet Constitution, qui n’est pas encore en construction, est conçu pour acheminer environ 0,65 bcfd de gaz de la Pennsylvanie vers New York.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.