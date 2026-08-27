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Un projectile frappe un pétrolier dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 03:36
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Un projectile a frappé un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, provoquant un incendie qui a ensuite été éteint, a déclaré jeudi l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO).

Tous les membres d'équipage sont sains et saufs et aucun et aucun impact sur l'environnement n'a été signalé, a précisé l'UKMTO.

(Hatem Maher; version française Camille Raynaud)

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