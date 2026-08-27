Automobile : le bilan des ZFE au crible de l'Insee

Suspendues un temps avant une décision du Conseil constitutionnel, les Zones à faible émission sont au coeur du débat sur la transition écologique dans les grandes villes.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Les zones à faibles émissions (ZFE) dans des grandes villes françaises ont bien participé à réduire les émissions polluantes, en incitant à l'achat de véhicules moins polluants, selon une analyse publiée jeudi 27 août par l'Insee .

"Dans les ZFE les gens ont tendance à acheter plus de véhicules peu polluants et moins de véhicules polluants, ce qui contribue au recul des émissions polluantes associées aux voitures", a déclaré à l'AFP Corentin Trevien, auteur principal de cette étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

D'après cette étude, entre 2015 et 2025, la part des voitures les moins polluantes a davantage augmenté dans les ZFE que le rythme naturel de renouvellement du parc automobile, où de nouveaux véhicules moins polluants viennent remplacer les anciens.

La proportion des voitures électriques et hydrogène (Crit'Air 0 ou vert) et des voitures Crit'Air 1 (voitures au gaz, hybrides rechargeables, voitures essence récentes) est passée de 8,7% à 42,0% dans les ZFE régionales, de 9,8% à 48,6% dans le Grand Paris, mais de 6,4% à 31,7% seulement hors ZFE.

Pour estimer précisément l'impact des ZFE, M. Trevien et ses collègues ont comparé les données trois ans avant l'instauration d'une ZFE et deux ans après, pour neuf des grandes agglomérations françaises pionnières sur le sujet (hors Paris, trop différente par rapport au groupe de référence des villes sans ZFE).

En cinq ans, la part des voitures les moins polluantes (Crit'Air 0 et 1) a fortement augmenté dans les villes dotées de ZFE (+88,4%). La hausse est significativement moins marquée dans les villes sans ZFE, à 82,6%.

Débat toujours sensible

D'après les auteurs, de la même façon, pour les émissions polluantes, "la majorité du recul observé provient du renouvellement tendanciel du parc automobile", mais les ZFE accentuent la tendance. En 2024, les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des voitures sont inférieures de 48,3% par rapport à leur niveau de 2014 dans les ZFE régionales contre 39,5% hors ZFE.

Initiées en 2019 et étendues en 2021 en France, où on en compte désormais 25, les ZFE visent à limiter les émissions de particules fines en excluant certains véhicules très anciens et polluants. Ces derniers mois, ce dispositif a été accusé par des élus de tous bords de pénaliser les ménages modestes. Il a fait l'objet d'une brève suppression dans le cadre de la loi de simplification de vie économique, avant que le Conseil constitutionnel, n'annule cette abrogation.