LaREF 2026 : suivez le débat présidentiel en direct

La REF 2026 se poursuit aujourd'hui au Stade Roland-Garros avec pour thème cette année : «Le Courage»
Retrouvez l'Intégralité des débats de la journée du jeudi 27 août 2026.
Au programme :
09:00 · DÉBAT - PEUT-ON ENCORE PARLER D'EFFORT ?
09:55 · DÉBAT - LA QUADRATURE DU CERCLE – COMPÉTITIVITÉ, EMPLOI, COHÉSION TERRITORIALE, ÉCOLOGIE ?
10:45 · CONVERSATION - ROLAND LESCURE
11:15 · DÉBAT - LA SOLIDARITÉ INCONDITIONNELLE, JUSQU'À QUAND ?
12:05 · DÉBAT - LE COURAGE DE PRODUIRE
12:30 · KEYNOTE SPÉCIALE - URSULA VON DER LEYEN
14:30 · DÉBAT - L'EUROPE N'A PAS DIT SON DERNIER PROMPT
15:30 · DÉBAT - L'IMMÉDIATETÉ A-T-ELLE REMPLACÉ L'HISTOIRE ?
16:45 · SÉQUENCE POLITIQUE DE CLÔTURE
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