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LaREF 2026 : suivez le débat présidentiel en direct
information fournie par Boursorama 27/08/2026 à 17:43
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La REF 2026 se poursuit aujourd'hui au  Stade Roland-Garros avec pour thème cette année : «Le Courage»

Retrouvez l'Intégralité des débats de la journée du jeudi 27 août 2026.

Au programme :
09:00 · DÉBAT - PEUT-ON ENCORE PARLER D'EFFORT ?
09:55 · DÉBAT - LA QUADRATURE DU CERCLE – COMPÉTITIVITÉ, EMPLOI, COHÉSION TERRITORIALE, ÉCOLOGIE ?
10:45 · CONVERSATION - ROLAND LESCURE
11:15 · DÉBAT - LA SOLIDARITÉ INCONDITIONNELLE, JUSQU'À QUAND ?
12:05 · DÉBAT - LE COURAGE DE PRODUIRE
12:30 · KEYNOTE SPÉCIALE - URSULA VON DER LEYEN
14:30 · DÉBAT - L'EUROPE N'A PAS DIT SON DERNIER PROMPT
15:30 · DÉBAT - L'IMMÉDIATETÉ A-T-ELLE REMPLACÉ L'HISTOIRE ?
16:45 · SÉQUENCE POLITIQUE DE CLÔTURE

LaREF26
Presidentielle 2027
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

2 commentaires

  • 09:57

    En France ce sont quand même les patrons qui créés de la richesses et des emplois, pas les syndicats !

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