Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et au Tibet

Images satellite du village de Syabrubesi proche du Tibet, en grande partie ravagé par la crue de la rivière Trishuli au cours d'inondations meurtrières dans cette région du Népal, avant la crue le 23 août et après la crue le 26 août ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Plus de 1.300 personnes dont plusieurs centaines de touristes sont portées disparues jeudi après les coulées de boues qui ont dévasté des vallées du Népal et de la région chinoise du Tibet, faisant au moins 165 morts au Népal et trois en Chine.

Au Népal, 823 personnes n'ont toujours pas été retrouvées, parmi lesquelles 579 touristes, dont 393 étrangers, selon l'agence de gestion des situations d'urgence.

En Chine, 558 personnes sont portées disparues, dont 260 étrangers.

Situé au coeur de l'Himalaya, le Népal est une destination prisée des randonneurs et alpinistes du monde entier, qui veulent notamment gravir le mont Everest.

Il est difficile d'établir un bilan des personnes introuvables au lendemain d'une catastrophe d'une telle ampleur, il peut aussi aussi bien augmenter que diminuer au fil des heures. Ces fluctuations s'expliquent aussi par la présence de personnes ayant une double nationalité, par l'identification de corps correspondant à des personnes qui avaient été portées disparues, ainsi que la situation chaotique qui règne sur la zone sinistrée.

Voici les dernières informations sur les personnes manquantes :

Chine

298 Chinois sont portés disparus, en plus de 260 étrangers dont les nationalités n'ont pas été précisées à ce stade par les médias d'Etat.

Népal

Selon l'agence de gestion des situations d'urgence, 823 personnes sont portées disparues, dont 186 touristes népalais et 393 étrangers.

Inde

Selon l'Office de tourisme népalais, 142 personnes manquantes sont indiennes.

Ukraine

Selon le gouvernement ukrainien, les autorités népalaises considèrent que 53 ressortissants ukrainiens sont portés disparus, et ont notamment perdu le contact avec un groupe de 46 touristes ukrainiens, selon cette source.

Malaisie

Le Premier ministre malaisien a indiqué jeudi que plus de 50 ressortissants malaisiens restent injoignables.

Royaume-Uni

Douze citoyens britanniques, voyageant avec l'agence Alpine Eco Trek, n'ont pas donné de signe de vie. Le tour-operator Himalayan Glacier fait pour sa part état de deux Britanniques disparus.

Corée du Sud

Neuf Sud-Coréens travaillant à la construction d'une centrale hydroélectrique dans le district de Rasuwa n'ont pas donné de nouvelles, selon Séoul.

Afrique du Sud

Quatre touristes sud-africains voyageant avec l'agence Alpine Eco Trek sont manquants.

Etats-Unis

Trois citoyens américains voyageant avec Fishtail Tours & Travels sont portés disparus, selon l'Office de tourisme. Le tour-operator Himalayan Glacier fait pour sa part état de huit Américains et d'un Russo-Américain disparus.

Portugal

Le ministères des Affaires étrangères portugais a indiqué être sans nouvelles de deux ressortissants.

Australie

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé que 34 Australiens étaient portés disparus à la suite des inondations.

Pays-Bas

Un citoyen néerlandais est porté disparu.

Japon

Le Japon a fait état de cinq ressortissants disparus.

Italie

Le ministère des Affaires étrangères italien a recensé 90 citoyens italiens présents au Népal et au Tibet. Il a fait état de deux touristes italiens et de leur guide bloqués en amont d'un glissement de terrain et en passe d'être secourus.

Le sort des autres n'est pas connu.

France

Selon le ministère des Affaires étrangères français, 80 Français ont signalé leur présence au Népal, mais d'autres Français de passage peuvent aussi "être présents dans les zones touchées".

Leur sort n'est pas connu pour l'heure.

Canada

Dix Canadiens faisant partie d'un groupe de 47 touristes sont portés disparus, selon leur tour operator, Himalayan Glacier.

Singapour

Deux Singapouriens faisant partie d'un groupe de 47 touristes sont portés disparus, selon leur tour operateur, Himalayan Glacier.

Nationalités non confirmées

Plusieurs agences de voyage ont également signalé la disparition d'étrangers dont la nationalité n'avait pas été confirmée. Parmi eux figuraient 77 personnes voyageant avec Trekkers Society, 26 avec Kailash Journey et huit avec Richa Tours & Travels.