information fournie par Reuters • 14/08/2025 à 12:25

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-RAPPORT DE RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS : Air Products, Biogen et JLL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Biogen et JLL.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible à 332 $, contre 306 $ auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* TKO Group TKO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 220 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Les changements sectoriels sont indiqués au bas du tableau.

* Air Products APD.N : TD Cowen relève le prix cible de 315 $ à 335 $

* Allurion Technologies Inc ALUR.N : Jefferies réduit le prix cible à 9 $ de 18 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* BP BP.N : Scotiabank relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* BP BP.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 34,00 $ à 42,00 $

* Brinker International EAT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 166 $ à 170 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 55 $ contre

56 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève le cours cible à 80 $ contre 71 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 78 $ à 80 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève le cours cible de 78 à 84 dollars

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $, contre 64 $ auparavant

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève le cours cible à 71 $, contre 66 $

auparavant

* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève le prix cible de 115 à 125 dollars

* Coherent Corp. COHR.N : Barclays relève le prix cible de 90 $ à 110 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève le prix cible de 101 à 107 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup augmente le prix cible de 160 à 164 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays relève le cours cible à 131 $ contre 122 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : RBC relève le cours cible à 51 $, contre 45 $ auparavant

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays ramène le cours cible à 54 $, contre 58 $

auparavant

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Ibotta Inc IBTA.N : Citizens abaisse le prix cible de "market outperform" à "market perform"

* Ibotta Inc IBTA.N : Needham réduit le prix cible de 70 $ à 33 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays réduit le prix à sous-pondérer de égal à

égal

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 126 à 139 dollars

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible de 306 à 332 dollars

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan abaisse le prix cible à 10 $ contre 15 $

auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit le PT à neutre de surpondéré

* Kodiak Gas Services, Inc. KGS.N : Barclays augmente le prix cible à 37 $ de 36 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : BTIG relève le prix cible de 6 $ à 17 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 41 $, contre 38 $

auparavant

* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays réduit le prix cible à 83 $ contre 91 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 19 $

contre 22 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible de 6,50 $ à 6,25 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à

"underperform"

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 120 $ contre

112 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 127 $ contre

121 $ auparavant

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 93 $

contre 94 $

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays augmente le prix cible de 357 $ à 370 $

* Schrodinger SDGR.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération objectif de

cours 25

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 52 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 35 $ à 38 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Barclays relève le prix cible de 353 $ à 418 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 201 $ à 204 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays réduit le prix cible de 195 $ à 191 $

* TKO Group TKO.N : Jefferies augmente le prix cible de 220 $ à 250 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 216 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $, contre 92 $

auparavant

* Williams Cos. WMB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 58 $