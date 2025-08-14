 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 843,08
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-RAPPORT DE RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS : Air Products, Biogen et JLL
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Biogen et JLL.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible à 332 $, contre 306 $ auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* TKO Group TKO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 220 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Les changements sectoriels sont indiqués au bas du tableau.

* Air Products APD.N : TD Cowen relève le prix cible de 315 $ à 335 $

* Allurion Technologies Inc ALUR.N : Jefferies réduit le prix cible à 9 $ de 18 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* BP BP.N : Scotiabank relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* BP BP.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 34,00 $ à 42,00 $

* Brinker International EAT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 166 $ à 170 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 55 $ contre

56 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève le cours cible à 80 $ contre 71 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 78 $ à 80 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève le cours cible de 78 à 84 dollars

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $, contre 64 $ auparavant

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève le cours cible à 71 $, contre 66 $

auparavant

* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève le prix cible de 115 à 125 dollars

* Coherent Corp. COHR.N : Barclays relève le prix cible de 90 $ à 110 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève le prix cible de 101 à 107 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup augmente le prix cible de 160 à 164 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays relève le cours cible à 131 $ contre 122 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : RBC relève le cours cible à 51 $, contre 45 $ auparavant

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays ramène le cours cible à 54 $, contre 58 $

auparavant

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Ibotta Inc IBTA.N : Citizens abaisse le prix cible de "market outperform" à "market perform"

* Ibotta Inc IBTA.N : Needham réduit le prix cible de 70 $ à 33 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays réduit le prix à sous-pondérer de égal à

égal

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 126 à 139 dollars

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible de 306 à 332 dollars

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan abaisse le prix cible à 10 $ contre 15 $

auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit le PT à neutre de surpondéré

* Kodiak Gas Services, Inc. KGS.N : Barclays augmente le prix cible à 37 $ de 36 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : BTIG relève le prix cible de 6 $ à 17 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 41 $, contre 38 $

auparavant

* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays réduit le prix cible à 83 $ contre 91 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 19 $

contre 22 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible de 6,50 $ à 6,25 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à

"underperform"

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 120 $ contre

112 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 127 $ contre

121 $ auparavant

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 93 $

contre 94 $

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays augmente le prix cible de 357 $ à 370 $

* Schrodinger SDGR.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération objectif de

cours 25

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 52 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 35 $ à 38 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Barclays relève le prix cible de 353 $ à 418 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 201 $ à 204 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays réduit le prix cible de 195 $ à 191 $

* TKO Group TKO.N : Jefferies augmente le prix cible de 220 $ à 250 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 216 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $, contre 92 $

auparavant

* Williams Cos. WMB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 58 $

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
294,190 USD NYSE +1,68%
ALLURION TECH
2,570 USD NYSE +0,78%
BIOGEN
135,1900 USD NASDAQ +4,86%
BP SP ADR
34,305 USD NYSE +0,69%
BRINKER INTL
157,360 USD NYSE +1,63%
CHENI ENG PARTN
54,500 USD NYSE +1,55%
CISCO SYSTEMS
70,4000 USD NASDAQ -1,37%
COHERENT
114,110 USD NYSE -2,15%
CONSOLIDATED EDI
103,650 USD NYSE 0,00%
COREWEAVE
117,7600 USD NASDAQ -20,83%
DUKE ENERGY
125,750 USD NYSE +1,02%
EQUITABLE HLDG
54,580 USD NYSE -0,47%
FEDERATED HERM RG-B
53,660 USD NYSE +2,79%
FORTIVE
48,730 USD NYSE +2,31%
IBOTTA
33,960 USD NYSE +2,54%
ILLINOIS TOOL WO
267,430 USD NYSE +2,61%
INSMED
122,8700 USD NASDAQ +0,71%
JONES LANG LASAL
296,615 USD NYSE +4,43%
KODIAK GAS SER
34,900 USD NYSE +0,58%
KODIAK SCIENCES
8,6200 USD NASDAQ +1,17%
MERSANA THERAP
6,8100 USD NASDAQ +12,19%
NOBLE CORP RG-A
27,430 USD NYSE +1,71%
OMEGA HLTH REIT
40,390 USD NYSE -0,17%
ONEOK
75,340 USD NYSE +1,73%
ORIC PHARMA
9,8300 USD NASDAQ +3,26%
PENNANTPK INVT
7,3900 USD NYSE +0,61%
PERFORMANCE FOOD
101,320 USD NYSE +3,08%
PINNACLE WEST CA
93,100 USD NYSE +0,70%
ROCKWELL AUTOMAT
348,830 USD NYSE +2,68%
SCHRODINGER
19,8400 USD NASDAQ +5,25%
SPHERE ENTMT RG-A
39,785 USD NYSE +2,59%
STANDARDAERO
28,100 USD NYSE -2,02%
TALEN ENERGY
380,2500 USD NASDAQ -0,09%
TARGA RESOURCES
166,720 USD NYSE -0,79%
TKO GRP RG-A
191,460 USD NYSE +2,87%
WESTERN ALLIANCE
84,710 USD NYSE +2,47%
WESTINGHOUSE AIR
194,340 USD NYSE +0,79%
WILLIAMS COMPANI
57,860 USD NYSE +0,15%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/08/2025 à 12:25:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à la suite d'une frappe israélienne, à Khan Younis.
    La ville de Gaza visée par de nouvelles frappes israéliennes
    information fournie par Reuters 14.08.2025 13:05 

    par Nidal al-Mughrabi La ville de Gaza a été la cible de nouvelles frappes israéliennes dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont fait onze morts au moins, selon les autorités de santé locales. En Egypte, le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à reprendre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.08.2025 12:44 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Deere & Co, Kodiak Sciences, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis
    Wall Street vue sans direction, prudence avant le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 14.08.2025 12:38 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sans direction jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, à la veille du sommet crucial entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui pourrait aboutir à un ... Lire la suite

  • Un nombre croissant d'entreprises misent sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs, une stratégie à fort potentiel mais à haut risque ( AFP / Ozan KOSE )
    Le bitcoin franchit un nouveau record à 124.000 dollars
    information fournie par AFP 14.08.2025 12:30 

    Le bitcoin a touché un nouveau record jeudi, poussé par des achats institutionnels, une législation favorable aux Etats-Unis et la perspective d'une reprise des baisses de taux américains, le yen bénéficiant à l'inverse des spéculations sur une hausse des taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank